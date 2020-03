TikTok vyřazuje videa "ošklivých, tlustých a hendikepovaných lidí" z doporučování

Správci sociální sítě TikTok dostali nařízení omezovat zobrazování videí od uživatelů, kteří vypadají příliš ošklivě, chudě nebo mají nějaký tělesný handicap. Vyplývá to z nových interních dokumentů, které zveřejnil investigativní zpravodajský web The Intercept.

Zveřejněné dokumenty popisují, podle jakých kritérií se mají správci sociální sítě řídit, když vybírají obsah, který se objeví v sekci doporučených videí. Ta je první kategorií, která se uživatelům TikToku zobrazí, když si aplikaci otevřou, a pokud se v ní nějaké video objeví, má daleko vyšší šanci oslovit vysoký počet diváků.

Jak informoval britský list The Guardian, správci dostali instrukce, aby do sekce doporučených příspěvků nezahrnovali videa uživatelů, jejichž postava se nějak odchyluje od běžné normy, uživatelů, kteří jsou příliš obézní či naopak hubení, kteří mají ošklivý nebo nějak deformovaný obličej. "Pokud uživatel nevypadá dobře, bude méně přitažlivé i jeho video, takže nemá smysl ho doporučovat ostatním," citoval deník nařízení.

Červenou na TikToku dostávají i videa, která jsou natočená v ošuntělém a chátrajícím prostředí, protože podobné kulisy podle vedení sociální sítě publikum také spíš odpudí. Mluvčí sociální sítě se hájil tím, že cílem opatření má být prevence proti šikaně a že tím vedení hodlá chránit zranitelné uživatele ze sociálně slabšího prostředí před tím, aby se stali terčem posměchu.

Interní dokumenty, které se dostaly k investigativcům z redakce The Intercept, ovšem žádné zmínky o prevenci šikany neobsahují, což napovídá, že TikTok komunikuje jinak navenek a jinak uvnitř.

Dokumenty současně odhalují, že správci čínské sociální sítě dostali pokyn prosazovat politiku místní vlády i v jiných zemích, kde TikTok funguje. Konkrétně mají za úkol odstraňovat obsah, který podporuje například nezávislost Tchaj-wanu či připomíná události, na něž čínská vláda není zrovna pyšná, jako byl masakr na náměstí Nebeského klidu v Pekingu v roce 1989.

"Pokyny, které se nyní dostaly na veřejnost, se zdají být ty samé, o nichž loni informoval deník The Guardian a které už v té době nebyly platné. V průběhu minulého roku jsme v Kalifornii, Dublinu a Singapuru založili střediska, která dohlížejí na to, jakým způsobem je TikTok moderovaný, a která jsou vedená experty ze zmíněných částí světa. Dohlížíme na to, aby byl TikTok bezpečným prostorem svobodného sebevyjádření," napsalo vedení sociální sítě v oficiálním prohlášení.

Majitelem TikToku je pekingská společnost Bytedance, která se mezinárodní verzi své populární aplikace sice snaží oddělit od své čínské základny, ale mnoho zaměstnanců, již se na jejím chodu podílí, včetně zmíněných správců přesto stále sídlí v Číně. Zatímco obsah amerických uživatelů už je nyní moderován mimo Čínu, videa evropských uživatelů jsou stále kontrolována v Pekingu.