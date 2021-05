Šimpanz ve striptýzovém klubu. Klip kapely The Offspring pobouřil ochránce zvířat

Aktivisty bojující za práva zvířat pobouřil nový videoklip americké punkrockové kapely The Offspring. Hudebníci do něj totiž obsadili šimpanze, kteří patří k ohroženým druhům, a jednoho z nich mimo jiné poslali na návštěvu do striptýzového klubu.

"Využívání šimpanzů v zábavním průmyslu je zcela nemorální," kritizují aktivisté nový videoklip punkrockové kapely The Offspring. | Foto: YouTube / The Offspring

Veřejně financovaná přírodní rezervace Save the Chimps, která na Floridě šimpanzům poskytuje útočiště, označila herecké angažmá primátů za "zneužívání zvířat v nejhorší možné podobě". Podobně ostrá reakce přišla i z největší neziskové organizace na ochranu zvířat PETA. Informoval o tom britský deník The Guardian.

Kapela The Offspring videoklip natočila k singlu We Never Have Sex Anymore z čerstvě vydané desky Let the Bad Times Roll. Jeho tvůrci šimpanze obsadili do rolí manželské dvojice a oblékli je do lidského oblečení. Šimpanzí samička v klipu například obsluhuje vysavač, zatímco si sameček čistí kartáčkem zuby.

Jak naznačuje název singlu, video vypráví o vyhaslé vášni mezi manželským párem. Sameček na nechuť partnerky k jakýmkoli intimnostem reaguje návštěvou striptýzového klubu. V jedné scéně se tak kolem něj promenádují tanečnice, americký herec John Stamos ho přesvědčuje, aby jim přispěl bankovkami, a u tyče na závěr končí i samotný šimpanz.

"Využívání šimpanzů v zábavním průmyslu zvířatům škodí a je to zcela nemorální. Herecké angažování primátů navíc už není nezbytné, protože místo něj filmaři mohou dnes snadno sáhnout po počítačových efektech. The Offspring by se měli omluvit," uvedla výkonná ředitelka iniciativy Save the Chimps Ana Paula Tavaresová.

Dodala, že šimpanzi byli dříve v zábavním průmyslu nuceni pracovat dlouhé hodiny, než byl výsledek hotový. "Filmaři jejich chování často manipulovali prostřednictvím nelidských a zastrašovacích metod učení, která jim přivozovala traumata na celý život," řekla Tavaresová.

Lauren Thomassonová z organizace PETA kvůli klipu dokonce poslala otevřený dopis frontmanovi Dexteru Hollandovi. "Každou minutu, co video zůstává on-line, riskujeme, že kruté zacházení se zvířaty bude znovu legitimizováno. A roky práce, které aktivisté věnovali tomu, aby využívání šimpanzů v Hollywoodu skončilo, přijdou vniveč," varovala Thomassonová.

V roce 2020 přitom PETA ohlásila konec šimpanzů v Hollywoodu. Neziskovým organizacím se totiž podařilo obsazování primátů do filmů snížit na minimum a přimět tvůrce, aby je nahradili právě vizuálními efekty. Samotná kapela na kritiku videoklipu zatím neodpověděla.

Mohlo by vás zajímat: Konec drezury? Zvířata to mají ráda. Slon si sám umí sednout i v přírodě, říká Pavlík