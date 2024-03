Podvod, který se zapsal do dějin. Pohádkovou výhru ve známé soutěži "zařídil" kašel

“A jste si odpovědí opravdu jistý?” Vědomostní soutěž Chcete být milionářem na začátku nového milénia sledovalo v Česku kolem milionu lidí. Nejvyšší výhru 2,5 milionu korun vyhráli dva soutěžící. Jeden ale i přesto skončil v dluzích. Jakým způsobem v britské verzi pořadu podváděl výherce milionu liber? A jaký vtip použil americký soutěžící, aby ohlásil výhru? Dozvíte se v novém dílu Zpátečky.

Pořad Chcete být milionářem? se začal na televizi Nova vysílat v roce 2000 a fungoval po dobu pěti let. Nejoblíbenějším moderátorem byl herec Vladimír Čech, kterému ale kariéra moderátora spíše ublížila. "Bohužel jsem vstoupil do známosti jako moderátor a ne jako herec. Zvali mě pak pouze do zábavných pořadů, které jsem bral jako nutné zlo," řekl před lety deníku Blesk Čech s tím, že své vysněné herecké role se tak nikdy nedočkal.

Všechny díly pořadu sledujte tady >>> Zpátečka

Poté, co Čecha (zemřel v roce 2013) vystřídalo několik dalších moderátorů, soutěž skončila. Znovu se objevila po čase na televizi Prima pod názvem "Milionář". Přestala se ale vysílat ještě ten stejný rok. Naposledy mohli diváci Chcete být milionářem? sledovat na Nově v roce 2016, kdy ji moderoval herec Marek Vašut.

Nejvyšší částka, kterou soutěžící vyhráli, bylo 2,5 milionu korun. Jednomu z nich - prvnímu výherci Zdeňku Jánskému - ale peníze moc štěstí nepřinesly. I když se stal milionářem, později se objevil článek, že Jánský peníze rozpůjčoval známým a dluží na nájemném. "S penězi bych dnes naložil rozhodně jinak," řekl tehdy v rozhovoru pro Blesk.

Vědomostní soutěž se objevila v desítkách zemí a někde se dokonce stále vysílá. Ve Velké Británii došlo při jejím natáčení dokonce k podvodu. Soutěžící Charles Ingram v roce 2001 vyhrál milion liber. Peníze ale nikdy nezískal. Později se totiž zjistilo, že muž podváděl. "Nenápadně" mu totiž radila jeho žena, která byla v publiku a jeden z dalších soutěžících, který mu pomáhal. U správné odpovědi vždy zakašlali.

Ingram, jeho žena i jeho přítel byli po letech, které strávili v soudních síních, podmíněně odsouzeni. I když se Ingram milionářem nakonec nestal, vědomostní soutěž ho i tak proslavila. Vznikla o něm kniha, divadelní hra a dokonce i seriál.

"Vy se mě bojíte?" V nejdrsnější české soutěži to jiskřilo, urážky vymýšlel psycholog