Tonda Blaník je zpět. Nejvlivnější český lobbista bude nadělovat dárky politikům

Internetová televize Stream.cz začne v pátek 30. prosince vysílat pátou řadu seriálu Kancelář Blaník o zdatném lobbistovi, který se svými dvěma kolegy orchestruje celou českou politiku. Nová řada bude mít 14 dílů, s natáčením se začalo v polovině prosince.

Mikuláš normálně obchází domácnosti s čertem a andělem 5. prosince, kdy naděluje dětem buď sladkosti, nebo brambory s uhlím, podle toho, jak se chovaly. Letos se ale vrátí před koncem roku ještě jednou a podaruje politiky za jejich výkony v končícím roce. Pro sváteční potřeby se přejmenuje na Antonína "Tondu" Blaníka.

Pátá řada populárního satirického seriálu odstartuje v pátek 30. ledna a její úvodní díl se má nést právě v mikulášském duchu. "Tonda Blaník v něm jako Mikuláš po právu odměňuje politiky podle toho, jak se v uplynulém roce chovali, jak byli hodní," přibližuje režisér Marek Najbrt.

S natáčením se začalo polovině prosince, hotové už jsou dva díly. Natáčecí plán měli tvůrci nachystaný od jara, celkem se na internetové televizi Stream.cz objeví v týdenních rozestupech 14 dílů. "Funguje to tak, že se jednou za 14 dní sejdeme na dva dny a během nich natočíme dva díly. S tím, že každý týden se pravidelně schází scenáristé a ty dva díly připravují. Mnohdy je to dokonce tak, že točíme v úterý a ve středu a v pátek jde jeden z těch dvou dílů ven," říká producent a spoluautor projektu Milan Kuchynka ze studia Negativ, které Kancelář Blaník vyrábí.

První řadu začal Seznam.cz na své video stránce vysílat na jaře 2014, ta poslední, čtvrtá skončila letos v dubnu. Blaník si v průběhu času získal velkou popularitu, každý díl zhlédne v průměru půl milionu diváků. Jeho autoři přitom původně námět nabízeli i České televizi, ale ta je odmítla.

Seriál s nadsázkou komentuje a paroduje dění v politice, jeho hlavní hrdina je lobbista Antonín Blaník, který se svými dvěma spolupracovníky s pozadí ovládá Hrad, parlament i vládu. Oblíbenými terči tvůrců, mezi nimiž nechybí režisér filmu Venkovský učitel Bohdan Sláma nebo představitel Blaníka Marek Daniel, jsou prezident Miloš Zeman nebo Andrej Babiš.

"Seriál jsem samozřejmě sledoval a moc jsem se nasmál. Vykresloval mě zkresleně, ale na to jsem si už u médií zvykl. Ale u satiry mě to moc bavilo. Byl to skvělý humor, už se těším na další řadu. Politické satiry máme strašně málo," tvrdí ministr financí Babiš.

Že je častým terčem Blaníkových spádů, nevadí ani šéfovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi: "Mám nesmírně rád politickou karikaturu, patří ke svobodné veřejné diskuzi. Nikdy jsem se nezlobil na žádnou, ani tu nejdrsnější politickou karikaturu. Uráží mě naopak často noblesně pronesené pomluvy. Pokud se člověk urazí nad karikaturou, tak se bere moc vážně."

A v to, že Kancelář Blaník bude pokračovat i dalšími řadami, věří také Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček, jehož v jednom z nejlepších dílů komicky ztvárnil herec Pavel Liška. "Samozřejmě jsem si nenechal ujít díl s Pavlem Liškou. Výkonu mohu jen zatleskat. Ostatně, kterému tiskovému mluvčímu se poštěstí, aby ho hrál tak skvělý herec? Je dobře, že Kancelář Blaník vznikla. Kvalitní satiry po éře České sody je pomálu a citelně u nás chybí. Takže jen houšť a větší kapky!"

S tím, jak se postupně Blaník etabloval jako úspěšný seriál, se postupně objevilo několik spřízněných projektů. Česká televize zkusila štěstí například se seriálem Kosmo, který si také utahuje z politiky a byrokracie. Na internetu se pak objevil žánrově podobný seriál Vyšehrad, který zase paroduje svět profesionálního sportu, fotbalu speciálně. Tým kolem Milana Kuchynky zabodoval na Stream.cz také parodickým seriálem ze světa autobazaru Monte Carlo s Petrem Čtvrtníčkem v hlavní roli.

A objevily se v mezičase nabídky, aby odešli s Blaníkem ze Seznamu ke konkurenci? "Bylo jich docela hodně, ne jedna. Ale my jsme to odmítli."

Halka Třešnáková alias asistentka Lenka a seriálový "Žížala" Michal Dalecký nejen o nečekaném úspěchu Kanceláře Blaník. | Video: Daniela Drtinová, Martin Veselovský | 15:14

autor: Luboš Kreč