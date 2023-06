Moderátorům to v živém vysílání "ujelo", raději jim vypnuli mikrofony. Z videa je hit

Moderátorům ranní show na britské televizní stanici GB News se v úterý stal ukázkový trapas. V domnění, že nejsou na obrazovkách, začal hlasatel Eamonn Holmes mluvit v živém vysílání sprostě. Režie mu v tu chvíli raději rychle vypnula mikrofon. Jeho kolegyně se pak snažila trapný moment zachránit.

Třiašedesátiletý moderátor uváděl známou britskou show Breakfast with Eamonn and Isabel se svou kolegyní Isabel Websterovou. Ke konci pořadu se po reklamách a krátké znělce obraz jako obvykle vrátil zpět do studia. Oba moderátoři si v tu chvíli ale uvolněně povídali a netušili, že jsou opět v přímém přenosu.

"Jsem mrcha. Jen kdyby to věděli," vtipkovala Websterová. "To teda, jen kdyby to věděli. Ale jak se dneska, kur*a, dostanu domů?" pokračoval Holmes, zatímco si upravoval svůj účes. Režie v ten moment pohotově vypnula oba jejich mikrofony. Zapnula je po dalších deseti sekundách - až poté, co moderátorku upozornili do sluchátek.

"Řeknu to potom. Změna klimatu zhoršuje turbulence v letadlech. Alespoň podle Paula Williamse, profesora atmosférických věd," pokračovala již profesionálně moderátorka. Její ostřílený kolega se ale zjevně svým přešlapem nenechal vyvést z míry a začal popichovat své kolegy za kamerami. "Jsi si jistá, že vysíláme? Bylo by hezké, kdyby s námi někdo mluvil," uvedl moderátor a poté se již pohotově obrátil na hosta.

Záznam vtipného omylu se brzy rozšířil po sociálních sítích. Uživatelé celou situaci pobaveně komentovali. "Ani nevíte, kolikrát jsem se na to dokola díval a nepřestal jsem se smát," uvedl jeden z komentujících na Twitteru, kde video získalo přes milion zhlédnutí.

