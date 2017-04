Kultovní Twin Peaks se v květnu vrátí. Comeback Davida Lynche bude jeho největší tvůrčí výzvou

před 56 minutami

Městečko Twin Peaks patří mezi nejvýraznější seriálové kulty, často je označováno za dědečka současné televizní renesance. Kvůli třetí řadě se nyní David Lynch vrací za kameru, aby po deseti letech nabídl víc než reklamu nebo videoklip. Nad seriálem bude stát ještě pevněji než dřív – je to ale dobře? Neztratí se umělec Lynchova formátu ve svých ambicích, když nyní rozhoduje o všem?

Kultovní filmař David Lynch se ponořil do hudební tvorby a nový snímek nenatočil už deset let. Změna prostředí nejspíš prospěla jeho klidu a pohodlí, protože zatímco jeho poslední režijní a scenáristické vize začaly být přijímány bez dřívějšího nadšení, pro hudební průmysl byl neokoukaný a čerstvý.

Těžko říct, jestli šlo o upřímnou změnu zájmu, nebo útěk do prostředí, které mu bylo v tu chvíli víc nakloněné. Dlouho to ale vypadalo, že se nemá v plánu za kameru vrátit. Přesto překvapil a již brzy uvede třetí řadu pověstného seriálu Městečko Twin Peaks.

Tentokrát se vším všudy

Od vraždy Laury Palmerové uplynulo takřka přesně pětadvacet let, tedy právě tolik času, kolik zavražděná dívka v poslední scéně seriálu určila do chvíle, kdy se opět setká s agentem Cooperem. Ve splnění tohoto slibu doufal vzhledem k Lynchově rezignaci na kinematografii málokdo (v roce 2001 navíc označil Twin Peaks za mrtvé). Nakonec se však dohodl s americkou kabelovou stanicí Showtime a scénář na dva filmy sepsaný ještě v devadesátých letech rozpracoval do televizní podoby.

Svůj comeback pojal svědomitě. Zatímco v původních dvou řadách byl především showrunnerem, tedy mužem, jenž stojí za konceptem, ale samotný scénář a režii svěřuje svému týmu, tentokrát se obojího chopil osobně, jen s pomocí své pravé ruky Marka Frosta.

Pokud se tedy dosavadní dvě série Twin Peaks jevily jako "pořádná lynchovina", během třetí řady si možná divák bude muset posunout laťku, protože až nyní rozhoduje Lynch o každé větě, záběru a dokonce marketingu - jeho kontrola nad projektem je prý úplná a své absolutní pravomoci nekompromisně využívá.

I proto není překvapivé, že ven nepronikly žádné informace o ději, odhadovat se dá jen ze seznamu herců, kteří přislíbili účast. Vzhledem k tomu, že se vrátí mimo jiné Kyle MacLachlan coby Dale Cooper i Sheryl Lee jako Laura Palmerová, bude Twin Peaks pravděpodobně plynule pokračovat. Nově jsou obsazeni Lynchovi oblíbení herci Laura Dernová a Naomi Wattsová, ale třeba i Michael Cera.

Až příliš volnosti?

Důležitější než samotný příběh, jemuž pravděpodobně divák stejně nebude mít možnost plně porozumět, jsou ale styl a atmosféra. Většina fanoušků nejspíš očekává stejnou směsku černého surreálného humoru, bizarních postaviček a skrytých fóbií jako minule. Jenže čekat, že se Lynch po takové době k Twin Peaks vrátil jen proto, aby zopakoval stejnou formuli, se jeví trochu pochybně.

V tomto ohledu nemusí být jeho absolutní kontrola zas takovou výhrou. Ve své tvorbě, předně posledním filmu Inland Empire, se vzdálil i mnoha svým dosavadním obdivovatelům. A jeho příklon k syrovému digitálnímu obrazu, s nímž experimentuje i v klipech a krátkých filmech, vzbudil další pochybnosti o tom, jestli Lynch coby studovaný animátor, a tedy znalec obrazu, svými "ošklivými" záběry prostě jen samoúčelně neprovokuje.

Zdá se, že aby bylo Twin Peaks takové, jaké ho jeho fanoušci očekávají a jak by ho přijali, musí Lynch nevyhnutelně zařadit zpátečku a vzdát se vypravěčských a estetických principů, které si za to čtvrt století osvojil. Nic jiného mu nezbývá, když televizní seriál má v důsledku jeden jediný úkol - udržet co nejdéle zájem. A pokud by k Twin Peaks přistoupil jako k Inland Empire, kolik lidí by si pustilo druhou epizodu?

Největší otázkou ohledně nového Twin Peaks tedy je, jestli autor pověsti a směřování Davida Lynche dokáže sjednotit svůj styl se zájmy televize, udělat dostatek ústupků a zároveň si zachovat hranu, aby se Twin Peaks vrátilo ve formě. Vysílat se bude od konce května, bude mít 18 epizod a v Česku se distribuce chopí HBO.

autor: Martin Svoboda

