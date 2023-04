"Amorální blb" Hádek v drahém hitu ČT. Ve Volze tloustne, stárne a chce vozit Gotta

Jeho snem je v Československé televizi řídit volhu a na natáčení vozit Karla Gotta – práskač Standa Pekárek se ukáže v nové minisérii České televize Volha. Představitel hlavní postavy Kryštof Hádek říká, že herci mají obecně rádi negativní postavy. "Myslím, že v každém člověku jsou skryté nějaké věci a tady tím tomu může dát ten člověk určitý průchod," popisuje Hádek v pořadu Spotlight.

Herec Kryštof Hádek se v minisérii musí značně proměňovat, a to proto, že se děj příběhu odehrává hned ve třech dekádách. "V tom seriálu je skvělá výprava, kostýmy, masky. Moje postava v něm zestárne, ztloustne, zvrásčí a to všechno dobře funguje," vysvětluje herec v rozhovoru se Světlanou Witowskou pro pořad Spotlight.

Kromě dobových kostýmů a masek bylo také potřeba zasadit děj minisérie do autentické Prahy minulého století. "První věc, na kterou jsme narazili s architektem, bylo zjištění, že se Praha v posledních letech dramaticky proměnila a místa z časů normalizace zmizela. Vážně jsme nevěděli, kde budeme točit. Hledali jsme nepatrná zlatá zrnka v obrovském moři písku. Bez postprodukčních zásahů se už ale v pražských lokalitách dobový příběh natočit nedá," říká scenárista Volhy Jan Pachl.

16:41 Podívejte se na celý rozhovor s Kryštofem Hádkem v pořadu Spotlight. | Video: Jakub Zuzánek

Představitel Standy Pekárka si natáčení v době 70. let užíval. "Nejsem si ale jistý, jestli bych v ní chtěl žít, spíš ne. Podle mé teorie lidi, kteří na normalizační dobu myslí s nostalgií, vzpomínají na své mládí a podvědomě vzpomínají na to, že jim bylo dobře. Takže si to spojují s tou dobou, ale kdyby to měli nějak odstřihnout, tak by zjistili, že jim je lépe teď. Mám pocit, že jsou ty lidi nostalgičtí vůči sobě, ne vůči tomu, že se měli líp a že stál rohlík míň," uzavírá herec Kryštof Hádek.