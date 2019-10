Český Netflix? Možná už za pár dní. Na cestě je dabing i více než stovka filmů

Americká streamovací služba Netflix údajně plánuje v tomto týdnu spustit českou lokalizaci své nabídky filmů a seriálů. Asi pětina veškerého obsahu nově půjde zhlédnout s českým dabingem nebo s titulky, přibýt má také údajně až 150 českých snímků.

První vlna rozšíření nabídky českých titulů na Netflixu by měla nastat už v úterý. Podle Českého rozhlasu budou moct diváci zhlédnout filmy jako Já, Olga Hepnarová, Kozí příběh nebo Trabantem až na konec světa.

Ještě v rámci příštího týdne by se pak tuzemské publikum mělo dočkat široké české lokalizace služby. Podle serveru Seznam Zprávy do nabídky přibude kolem 150 českých titulů. S dabingem nebo s titulky bude nově ke zhlédnutí dostupná asi tisícovka filmů a seriálů, tedy přibližně pětina veškerého obsahu Netflixu. Do češtiny by také mělo být přeloženo uživatelské rozhraní.

Přesné datum spuštění lokalizace zatím vedení Netflixu odmítá prozradit. Web Seznam Zprávy v pátek upozornil na to, že by se tak mělo stát závěrem příštího týdne. Je ale možné, že se z důvodu pohřbu Karla Gotta vedení rozhodlo původní datum změnit. Redakce Aktuálně.cz se ohledně spuštění české lokalizace obrátila na centrálu Netflixu, ta se ale zatím nevyjádřila.

Netflix se svou českou lokalizací bude snažit překonat soupeře v blížícím se podzimním souboji streamovací platforem na českém trhu, 1. listopadu totiž spustí svou službu online televize Apple TV+, která slibuje propracovanou lokalizaci za cenu přibližně třikrát nižší než Netflix.