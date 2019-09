Porno na obří obrazovce. Hackeři napadli obchod na Novém Zélandě, lidé jen přihlíželi

Jeden z nejpopulárnějších sportovních obchodů na Novém Zélandu Asics v Aucklandu o víkendu napadli hackeři. Místo reklam se na televizních obrazovkách směřujících na jednu z nejrušnějších ulic přehrávalo devět hodin porno. "Někteří byli v šoku, jiní se ale zastavili a koukali se," okomentoval reakce kolemjdoucích ředitel bezpečnostní služby prodejny.

Hackeři pronikli do obchodního IT systému ze soboty na neděli. Na obrazovkách se tak místo reklam na sportovní vybavení od nedělní jedné ráno do desáté dopoledne promítalo porno. Zastavili jej až zaměstnanci, kteří přišli v neděli do práce.

Japonský výrobce obuvi, sportovního vybavení a oblečení se omluvil všem, kteří byli záznamu "nechtěně vystaveni". Mluvčí společnosti dodal, že již pracují na tom, aby se nic podobného již nikdy nestalo, citoval jej britský deník The Guardian.

Manažer obchodu novozélandskému deníku New Zealand Herald sdělil, že za incidentem na sto procent není nikdo ze zaměstnanců prodejny.

Novozélanďanka Tanya Leeová byla zrovna na cestě na snídani se svým sedmiletým synem, když si inkriminovaného videa všimla. Deníku pak řekla, že film byl "naprosto nepatřičný a pohoršlivý". "Musela jsem se podívat dvakrát, protože jsem nevěřila svým očím," řekla.

Dodala také, že video bylo nejen nevhodné pro děti, ale zároveň ztrapnilo Auckland mezi turisty.

Další svědci však podle The Guardianu nevypadali, že by je překvapivý obsah urážel. "Někteří byli v šoku, jiní se ale zastavili a koukali se," okomentoval reakce kolemjdoucích ředitel bezpečnostní služby prodejny Dwayne Hinango.

Aucklandská policie podle vyjádření neobdržela žádnou oficiální stížnost týkající se pornovideí.