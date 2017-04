Těhotná muslimka rapuje o hidžábu. Chci mírumilovnější svět, tvrdí a kritiku neřeší

před 1 hodinou

Mona Haydarová | Video: YouTube

"... i když to budete nenávidět, budu si motat svůj hidžáb, motat svůj hidžáb, motat svůj hidžáb...," zní mimo jiné slova písně Hijabi. Autorkou je aktivistka Mona Haydarová, která se v klipu k písni objevuje v osmém měsíci těhotenství. Pro některé ženy znamená video povzbuzení, konzervativněji smýšlející jej však odsuzují.

Že hidžáb a rap nejdou dohromady? Aktivistka se syrsko-americkými kořeny Mona Haydarová si to nemyslí.

V osmém měsíci těhotenství natočila video, na kterém rapuje o své tradiční pokrývce hlavy a nejčastějších otázkách okolí. "Zajímá mě jen, jak udělat svět laskavější a mírumilovnější, to je můj cíl a můj jediný záměr, proč všechno dělám," řekla Haydarová britskému BBC.

Písnička Hidžabi byla představena v rámci Dne muslimských žen, který připadal na 27. března.

Budu si motat svůj hidžáb…

"Jak ty vlasy vypadají? Vsadím se, že hezky. Nepotíš se v tom? Není to příliš těsné?" zní slova písně. "Takže i když to budete nenávidět, budu si motat svůj hidžáb, motat svůj hidžáb, motat svůj hidžáb…," pokračuje Haydarová.

Video osmadvacetileté aktivistky se shledalo na internetu s pozitivními reakcemi, nicméně někteří konzervativně smýšlející prohlásili, že rap odporuje islámským hodnotám.

Jedna žena v reakci na video napsala, že se díky němu cítila silnější a milována. Někteří však klip rapující ženy označili za "velmi znepokojující a špatný v každém ohledu… hidžáb není jen kousek oděvu na hlavě. Každý krok, který podstupujeme v hidžábu, by měl ztělesňovat zbožnost".

BBC napsala, že některé reakce zdůrazňovaly, že video představuje "pravý opak pokory a skromnosti hidžábu".

Dělá mi radost bourat společenské struktury

Mnoho lidí také zaskočilo, že aktivistka vystupuje na videu těhotná. "Proč je to tak šokující, že těhotná žena chce žít dál svůj život, zatímco se v ní vyvíjí nový život? Věřím tomu, že všechna těla jsou krásná, a mně přináší radost bourat společenské struktury, které se ženám snaží diktovat, jak by jejich těla měla vypadat," komentovala Haydarová.

Kolem rapující aktivistky se objevuje různorodá skupina zahalených žen, které společně tančí a zpívají. Video vzniklo během jediného dne.

Haydarová, jež pochází z Michiganu a momentálně žije v New Yorku, není médiím neznámá. Spolu se svým manželem Sebastianem Robinsem, jenž konvertoval k islámu, dříve přednášeli na Cambridge nebo o islamofobii v Massachusetts.

Aktivistka však není jedinou rapující či zpívající muslimkou. Známé je například duo Deen Squad, v jejichž posledním hitu Cover girl (Rockin' That Hijab) figuruje 52 světových osobností s hidžábem na hlavě.

Známá je také první malajsijská zpěvačka a autorka písní Yuna. Proslavila se písní Strawberry Letter 23, jejíž část byla použita také v reklamní spotu na jarní kolekci švédské oděvní značky H&M v roce 2015. Zazpívala si také duet se zpěvákem Usherem.

"V době, kdy jsem se dostala k muzice, jsem nosila na hlavě šátek pořád. Je to má osobní věc související s mou vírou, takže jsem se rozhodla si jej ponechat a najít cestu, jak to udělat. Nevnímám to jako omezení - pořád to můžu být já, dělat muziku a být zábavná," sdělila zpěvačka BBC.

autor: Magazín

Související články