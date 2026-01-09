Tajemná stavba na dně Atlantiku oživuje tisíce let staré legendy o zatopeném městě

Mořští archeologové objevili u francouzského pobřeží nedaleko ostrova Île de Sein mohutnou zeď starou zhruba sedm tisíc let. Podle vědců může jít o důkaz, že legendy o bájném potopeném městě Ys nejsou jen výplodem fantazie, ale mají reálný základ. Masivní zeď, kterou na dně Atlantiku nalezli, je asi 120 metrů dlouhá a vědce nutí k logickým otázkám: kdo a proč ji postavil?
Už celé generace si lidé ve francouzské Bretani vyprávějí legendu o bájném městě Ys, které kdysi údajně pohltil oceán. Podle legendy začalo bohaté město na pobřeží ohrožovat stoupající moře, a tak ho král chránil mohutnou hrází s vraty, která se otevírala jen při odlivu. Osudnou chybu však měla spáchat jeho dcera: princezna, která otci ukradla klíč a otevřela vrata během přílivu. Moře tak celé město pohltilo.
Nyní archeologové našli stavbu, která mohla stát u zrodu dávných legend. Nedaleko ostrova Île de Sein u Bretaně objevili na dně Atlantiku masivní zeď dlouhou asi 120 metrů. Jedná se o největší podmořskou stavbu, jakou kdo ve Francii nalezl a možná i důkaz, že legendy o městech zmizelých pod hladinou oceánu mohou mít reálný základ.
Podle odborníků vznikla zhruba před sedmi tisíci lety, tedy kolem roku 5 tisíc před naším letopočtem, ještě v době kamenné. Dnes se nachází asi devět metrů pod hladinou oceánu. Samotný ostrov, který kdysi býval mnohem větší, je dnes už jen jeho zlomkem.
Zeď samotná je široká až 20 metrů a vysoká kolem dvou metrů. Na mořském dně se navíc zachovaly řady obrovských kamenných bloků - monolitů -, které vystupují nad zeď v pravidelných rozestupech. Tyto obří kameny byly s největší pravděpodobností usazeny jako první, přímo na skalní podloží, a teprve následně kolem nich vznikla zeď z kamenných desek a menších balvanů.
K čemu zeď sloužila, si vědci zatím nejsou jistí. Nabízejí se ale dvě hlavní možnosti. Podle jedné mohla fungovat jako obří past na ryby, které zůstaly uvězněné při odlivu. Druhá varianta je ještě dramatičtější: zeď mohla chránit obydlené území před postupujícím oceánem.
„Aby stavba vydržela sedm tisíc let, musela být mimořádně pevná,“ říká jeden z autorů výzkumu archeolog Yvan Pailler. Zeď podle něj postavili lovci a sběrači, kteří se v té době začínali usazovat natrvalo. Kamenné bloky připomínají slavné bretaňské menhiry. Podle vědců jsou však dokonce ještě starší - a poukazují na existenci početné a dobře organizované komunity.
Zdroje: BBC, Oxford Reference, The U.S. Sun
Rusko v noci na pátek podniklo další rozsáhlé útoky na Ukrajinu, při nichž podle úřadů zahynuli nejméně čtyři lidé a desítky dalších byly zraněny. Moskva tvrdí, že nasadila i novou nadzvukovou střelu Ořešnik při útoku, který měl být reakcí na údajný pokus o útok Ukrajinou na konci loňského roku, Kyjev to ovšem popírá.