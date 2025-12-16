Když Ludwig van Beethoven v březnu 1827 umíral, zanechal po sobě nejen hudbu, která přetrvala staletí, ale i tiché přání: aby svět poznal jeho nemoc. O téměř dvě stě let později se k tomuto odkazu vědci skutečně vrátili. Analýza DNA z jeho vlasů přinesla nové odpovědi – a také překvapení, která by si samotný skladatel sotva dokázal představit.
Bylo bouřlivé pondělí 26. března roku 1827, když Ludwig van Beethoven v padesáti šesti letech podlehl dlouhé a vyčerpávající nemoci. Od Vánoc byl upoután na lůžko, trápila ho žloutenka, tělo měl oteklé, břicho napjaté a každý nádech pro něj znamenal boj. Když jeho blízcí po smrti třídili osobní věci, narazili na dokument, který napsal o pětadvacet let dříve – závěť, v níž prosil své bratry, aby svět seznámili s podrobnostmi jeho zdravotního stavu.
Pramen vlasů, který lhal
Dnes už není tajemstvím, že jeden z největších hudebních géniů historie byl ve svých čtyřiceti letech prakticky hluchý. Beethoven chtěl, aby veřejnost chápala tuto skutečnost nejen jako osobní tragédii, ale i jako medicínský případ. Ironií osudu svého lékaře přežil téměř o dvacet let. A přesto až téměř dvě století po jeho smrti se skupina vědců rozhodla jeho přání naplnit způsobem, který si skladatel nemohl ani představit: genetickou analýzou DNA z autentických pramenů jeho vlasů.
„Naším hlavním cílem bylo objasnit Beethovenovy zdravotní potíže, především postupnou ztrátu sluchu, která začala už ve druhé polovině jeho dvacátých let a do roku 1818 vedla k praktické hluchotě,“ uvedl biochemik Johannes Krause z Institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii, když tým v roce 2023 zveřejnil výsledky studie.
Příčina Beethovenovy hluchoty nebyla známá ani jeho osobnímu lékaři Johannu Adamu Schmidtovi. Vše začalo hučením v uších, postupně se přidala nesnášenlivost hlasitých zvuků a nakonec ztráta vnímání vysokých tónů. Pro koncertního hudebníka to znamenalo konec vystupování. V dopisech bratrům Beethoven otevřeně přiznával, že je „beznadějně stižen“ a že uvažoval i o sebevraždě.
Ztráta sluchu však nebyla jediným problémem. Už od dvaadvaceti let skladatele provázely silné bolesti břicha a chronické průjmy. Přibližně šest let před smrtí se objevily první známky onemocnění jater, které je považováno za jednu z hlavních příčin jeho předčasného úmrtí.
V roce 2007 vznikla forenzní studie, která analyzovala pramen vlasů přisuzovaný Beethovenovi, s tvrzením, že skladatel trpěl otravou olovem. V době, kdy se běžně pilo z olověných nádob a léčba často zahrnovala přípravky s obsahem olova, to nepůsobilo nepravděpodobně. Nová studie však tuto teorii vyvrátila: zmíněný pramen vlasů Beethovenovi vůbec nepatřil, pocházel od neznámé ženy. A slavná teorie o otravě olovem se zhroutila jako domeček z karet a taky se ukázalo se, že skutečný Beethovenův genetický kód vypráví úplně jiný příběh.
Klíčové se ukázaly jiné vzorky vlasů, u nichž je původ u skladatele mnohem pravděpodobnější. Jejich analýza naznačuje, že Beethovenova smrt mohla být způsobena infekcí hepatitidou B, zhoršenou nadměrnou konzumací alkoholu a genetickými riziky spojenými s onemocněním jater.
„Nemůžeme s naprostou jistotou říct, co Beethovena zabilo, ale můžeme potvrdit přítomnost významné dědičné zátěže a infekce virem hepatitidy B,“ vysvětlil Krause. „Zároveň se nám podařilo vyloučit několik méně pravděpodobných genetických příčin.“
Na otázku, co způsobilo jeho hluchotu a zažívací potíže, však věda odpověď zatím nemá. „Nepodařilo se nám najít jednoznačnou příčinu Beethovenovy hluchoty ani jeho gastrointestinálních problémů,“ připustil Krause. Leckde tak zůstává více otázek než odpovědí: kde se Beethoven žloutenkou nakazil? Jak se mohlo stát, že se pramen ženských vlasů po staletí vydával za jeho? A co skutečně stálo za bolestmi břicha a ztrátou sluchu?
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Jeden z nejvýznamnějších skladatelů hudebních dějin a klíčová postava přechodu od klasicismu k romantismu. Narodil se v německém Bonnu, většinu života však prožil ve Vídni. Už před třicítkou začal ztrácet sluch a od roku 1818 byl prakticky hluchý. Přesto v tomto období vytvořil některá ze svých nejslavnějších děl, včetně Deváté symfonie. Po celý život trpěl vážnými zdravotními potížemi, zejména zažívacími problémy a onemocněním jater. Zemřel ve věku 56 let. Jeho hudba dodnes patří k základům světového kulturního dědictví.
Záhada Y chromozomu
Tým se přitom inspiroval samotným Beethovenovým přáním, aby svět porozuměl jeho nemoci. Výsledek je v tomto ohledu poněkud hořký. Přesto genetická analýza odhalila ještě jedno překvapení. Srovnání Y chromozomu z Beethovenových vlasů s DNA dnešních příbuzných, kteří pocházejí z otcovské linie, totiž ukázalo nesoulad.
Podle biologického antropologa Tristana Begga z Cambridgeské univerzity to naznačuje mimomanželské početí v některé z generací před Beethovenovým narozením.
„Zjištění ukazuje na událost v otcovské linii mezi početím Hendrika van Beethovena kolem roku 1572 v belgickém Kampenhoutu a narozením Ludwiga van Beethovena o sedm generací později v roce 1770 v Bonnu,“ uvedl Begg. Je to odhalení, které by možná mladší Beethoven nechtěl slyšet. Skladatel tehdy sotva mohl tušit, jaká tajemství se ukrývají v několika pramenech vlasů.
Zdroj: Current Biology
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.
Do Vánoc mlha a oblačné počasí, zlom nastane o svátcích. Výrazně se ochladí
Mlhavé a oblačné počasí jen tak neustoupí. Slunce by se mohlo krátce objevit na obloze ve čtvrtek, a to hlavně na jihu Čech. Zataženo tak bude pravděpodobně i během Vánoc. Potom by podle meteorologů mohla přijít výrazná změna. Otázkou je, zda se dočkáme sněhu alespoň během svátků.