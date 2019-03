Sex, drogy a pop. Korejskou hudební scénou zmítají skandály, zpěváci čelí obviněním

Slavnou korejskou popovou scénou v posledních dnech zmítá jeden skandál za druhým. Jenom pár dní poté, co vyšlo najevo, že zpěvák Seungri z kapely Big Bang sháněl byznysmenům prostitutky, odchází ze scény i zpěvák Jung Joon-young. Ten přiznal, že tajně natáčel sexuální scény s ženami a poté videa sdílel bez jejich vědomí či souhlasu na diskusním fóru.

"Přiznávám se ke všem svým zločinům. Natáčel jsem ženy bez jejich souhlasu a sdílel (videa) na diskusních fórech. Když jsem to dělal, necítil jsem se vinný," citoval třicetiletého zpěváka britský deník The Guardian.

Za své činy se velmi omlouvá dotčeným ženám i všem ostatním, které by videa mohla "znepokojit nebo zklamat". Policie jej v úterý obvinila z nezákonného natáčení videí a jejich dalšího šíření.

Jung byl podle televize SBS jeden ze tří umělců v diskusním fóru, ve kterém někteří jeho členové sdíleli tajně pořízené záznamy sexuálního chování minimálně deseti žen.

Talentová agentura SM Entertainment na to konto odmítla spekulace, že mezi členy diskusního fóra je také člen chlapecké kapely EXO. "Je to neopodstatněná pomluva. Podnikneme všechny možné kroky, abychom zjistili, kdo tyto nezákonné věci spáchal," nechali se slyšet zástupci agentury.

Jiná agentura JYP Entertainment zase odmítla zvěsti o tom, že mezi poškozenými ženami byla členka korejské popové kapely TWICE.

Vykořisťování žen

Zpěvák Jung Joon-young se stal slavným díky televizní talentové show Superstar K4 v roce 2012. Objevil se v řadě televizních pořadů i několika filmech a od roku 2015 působil v kapele Drug Restaurant.

Tajně pořízených záběrů sexuálních aktů častokrát končících na internetu v posledních měsících v Jižní Koreji rapidně přibývá.

Loni v létě protestovaly v Soulu desetitisíce žen s požadavkem, aby policie zavedla pro pachatele vyšší tresty. "Tenhle případ jenom ukazuje na to, že korejské popové hvězdy nejsou výjimkou, co se týče velmi znepokojivého vykořisťování žen," citoval deník The Guardian aktivistku Baeu Bok-juovou.

Jung byl podle informací obviněn z nedovoleného natáčení sexuálního aktu se ženou již v roce 2016. Jeho oběť ale nakonec obvinění stáhla. Novými případy nezákonného natáčení videí se bude soulská policie zabývat tento týden.

Skandály kolem korejského Velkého Gatsbyho

Jungovo odhalení přišlo jen pár dní poté, co se ukázalo, že nejmladší člen korejské popové kapely Big Bang Seungri čelí obviněním z toho, že bohatým byznysmenům ve vyhlášených nočních klubech v Soulu sháněl prostitutky. Osmadvacetiletý zpěvák sdělil, že se stahuje do ústraní, aby "očistil své jméno".

Seungrimu, kterému se pro jeho životní styl přezdívá korejský Velký Gatsby, hrozí až tři roky vězení, protože prostituce je v Jižní Koreji nelegální.

Police také prověřuje klub Burning Sun, kde byl zpěvák ředitelem PR, kvůli nařčením z nelegálního užívání a distribuce drog, sexuálních útoků, znásilnění a korupce. Mnoho žen podle nich uvedlo, že zde byly zdrogovány a sexuálně napadeny. Majitel klubu Lee Moon Ho tvrdí, že všechna obvinění jsou pomluvy.

Seungri napsal, že se rozhodl odejít na čas ze zábavního průmyslu, protože "nechce poškozovat všechny kolem sebe". Tvrdí, že se během vyšetřování "stal národním nepřítelem".

Po dlouhé roky si přitom zpěvák udržoval neposkvrněnou image, která je od jihokorejských hvězd vyžadována, připomněla americká CNN. Obvinění tak vyvolávají otázku, jaké jsou korejské popové idoly ve skutečnosti.

"Každý jejich moment na veřejnosti je považovaný za reprezentaci národa, ideálního chování a talentu," vysvětlil expert na korejskou kulturu a společnost z Univerzity v Britské Kolumbii CedarBough Saeji.

Pokud se podezření okolo Seungriho potvrdí, půjde podle mnohých expertů o dosud největší skandál v korejské popové kultuře. Expertka Jenna Gibsonová z Chicagské univerzity si myslí, že zpěvák zřejmě nastoupí povinnou vojenskou službu, aby tak na čas zmizel veřejnosti z očí.

