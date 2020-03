Bojovat proti koronaviru pomáhá i TikTok. Síť vyvrací mýty a ukazuje, jak si mýt ruce

Sociální síť TikTok, která je oblíbená hlavně mezi dospívajícími a čerstvými dvacátníky, se zapojila do boje se šířením koronaviru. Uživatelé na ní sdílí nejen průběh nemoci, ale také návody na to, jak si správně mýt ruce. Provozovatelé se také rozhodli spolupracovat se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na šíření relevantních informací o nemoci mezi uživateli.

Virus s názvem Covid-19 v posledních týdnech hýbe mediálním světem a postupně také sociální sítěmi. Na platformě TikTok, která je oblíbená zejména mezi takzvanou generací Z (lidmi narozenými zhruba po roce 1995, pozn. red.), uživatelé sdílejí svůj boj s touto nemocí. Někteří z nich ukazují, jak postihla je samotné, zatímco jiní sdílejí své pocity poté, co se dozvěděli, že jim například zrušili dovolenou nebo studijní pobyt v zahraničí. Objevuje se však i řada vtipů. Podle britského deníku The Guardian má heslo #coronavirus na TikToku, kde jsou umisťovány příspěvky ve formě krátký videoklipů, více než 5,5 miliardy zhlédnutí. Kromě vtípků a osobních příběhů se ale provozovatelé sociální sítě rozhodli využít platformy s miliony uživatelů i k tomu, aby zde šířili relevantní informace, jak virus rozpoznat a jak se před ním chránit. TikTok na projektu spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Společně pak dali dohromady například nejčastější mýty o nemoci, nejpalčivější otázky a odpovědi anebo prostředky, kterými se chránit a které jsou naopak nesmyslné, jako třeba sprejování se alkoholem. Ve Vietnamu se na TikToku šíří taneční video ukazující, jak si správně mýt ruce. V klipu účinkuje zpěvák Quang Dang. Video se stalo hitem a lidé začali přidávat svoje vlastní verze "mycího tance". .@TTLYTEALA I loved your last tweet! 👏🏽💖🎼 #WashYourHands #IWillSurviveChallenge pic.twitter.com/QVKZpjJ3Z9 — Gloria Gaynor (@gloriagaynor) March 12, 2020 Podobnou iniciativu na TikToku a Twitteru zvedla také zpěvačka Gloria Gaynorová, autorka hitu I Will Survive (v překladu Přežiji). Ta ke své originální písničce dodala, že ruce je potřeba si mýt alespoň 20 sekund. Podívejte se na základní informace o viru: 1:37 Co byste měli vědět o koronaviru? Informační klip ministerstva zdravotnictví | Video: Ministerstvo zdravotnictví