Donedávna to vypadalo jednoznačně – čím originálnější jméno, tím lépe. Mnohé páry chtěly, aby jejich dítě bylo jediné svého druhu – alespoň podle jména. V roce 2026 se ale karta obrací. Podle psychologů, sociologů i dat z matrik rodiče čím dál častěji sahají po jménech, která tu byla dávno před nimi. Ne proto, že by jim došla fantazie, ale proto, že se změnil svět, do kterého se děti rodí.
Roky plné krizí, nejistoty a zrychlení zanechaly stopu i v tak intimní volbě, jakou je jméno dítěte. Výzkumy z oblasti vývojové psychologie ukazují, že v obdobích nejistoty lidé přirozeně vyhledávají stabilní symboly, dávají přednost známému před experimentem a kladou větší důraz na identitu a ukotvení.
A proto se jméno stává prvním signálem bezpečí.
Ještě než dítě promluví, jeho jméno mluví za něj. Studie publikované v Journal of Personality and Social Psychology opakovaně potvrzují, že jméno ovlivňuje první dojem, očekávání učitelů i zaměstnavatelů, a dokonce i to, jak je člověk vnímán v kolektivu. Tradiční a srozumitelná jména jsou dlouhodobě spojována s vyšší mírou důvěry, stability a „čitelnosti“ osobnosti – a právě to si rodiče v roce 2026 začínají uvědomovat víc než dřív.
Nedostatečná originalita a silné kořeny
Trend „originálního jména za každou cenu“ má jednu velkou slabinu – funguje hlavně krátkodobě. Psychologové upozorňují, že jména, která jsou těžko vyslovitelná, nejasně psaná nebo silně módní, mohou člověka v dospělosti nenápadně zatěžovat. Neustálé opravování, vysvětlování nebo pocit, že je potřeba své jméno obhajovat, není dramatické, ale dlouhodobé.
Rodiče si proto dnes kladou jinou otázku než dřív: Bude se s tímto jménem mému dítěti dobře žít i za třicet let?
Proto se teď do popředí dostal návrat ke kořenům, který rozhodně není krokem zpět. Nejde o nostalgii ani o kopírování minulosti, ale o výběr jmen, která mají jasný význam, obstála v čase, fungují v různých životních rolích a nejsou svázaná s jednou generací.
Jména s významem
Odborné odhady pro rok 2026 mluví jasně. Mezi chlapci se budou objevovat jména jako Jakub, Adam, Eliáš, Filip, Matěj, Vincent, Bruno či David. U dívek pak Eliška, Anna, Mia, Tereza, Ella, Sofie, Klára, Nela, Vivien nebo Karolína.
Rodiče v roce 2026 také stále častěji plánují vybírat jména podle významu – jako by dítěti chtěli dát do vínku hodnotu, ke které se může v životě vracet.
Anna – milost, laskavost. Symbol klidu a vnitřní síly.
Klára – jasná, čistá. Spojená s rozumem a čitelností.
Sofie – moudrost. Důstojné, neokázalé jméno s evropským přesahem.
Jakub – ten, kdo vytrvá. Spojený se spolehlivostí a charakterem.
Adam – člověk, země. Základ, autenticita, lidskost.
Co říkají čísla
Statistiky Českého statistického úřadu ukazují, že čeští rodiče zůstávají věrní tradici. Jakub je nejoblíbenějším chlapeckým jménem už 14 let v řadě, druhý je Matyáš. U dívek vede už 13 let Eliška, následuje Viktorie a nově Sofie, která přeskočila Annu.
Pod povrchem tradičních žebříčků ale roste rozmanitost. Jen v roce 2024 se v Česku objevilo přes 3000 chlapeckých a 3500 dívčích jmen – zaznamenali jsme tak jasný rekord. Stoupají hlavně mezinárodně srozumitelná jména jako Sára, Mia, Isabela, Oliver nebo Sebastian. Zároveň ale zůstáváme zdrženliví - český systém a matriky drží určité hranice, takže se mezi Jakuby a Elišky pravděpodobně jen tak neobjeví jména po zelenině či exotických předmětech.
Rok 2026 ukazuje, že rodiče nehledají výstřednost, ale pevnost. Jméno má být kotvou v rychlém světě – a má být vhodné v dětství, dospívání i dospělosti. A právě proto se vracíme ke kořenům – ne proto, že bychom se báli nového, ale proto, že víme, co má skutečnou hodnotu.
VIDEO: Děti si na nové sociální síti hrají na sexbomby. Predátoři o ní vědí, rodiče často ne
Zdroje: ČSÚ, TK ČSÚ, Quartz, Instagram, Facebook, Tiscali, Zoom
ŽIVĚAlibismus a neserióznost se vymstí, vadí Fialovi kličkování okolo muniční iniciativy
Muniční iniciativa bude pokračovat hlavně díky tlaku zahraničních partnerů, sdělil ve středu bývalý premiér Petr Fiala (ODS), jehož vláda projekt dodávek velkorážové munice pro Ukrajinu zahájila. Kabinet Andreje Babiše (ANO) nechá iniciativu pouze pokračovat, nebude se na ní podílet, zdůraznil. Podle Fialy se dříve nebo později Česku tento alibismus a neserióznost nové zahraniční politiky vymstí.
ŽIVĚTrump od Dánů Grónsko koupí, řekl ministr Rubio. Bílý dům vojenskou akci nevyloučil
Americký prezident Trump chce Grónsko od Dánska koupit, nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi, řekl podle The Wall Street Journal ministr Rubio členům Kongresu. Dánové varují, že by útok Američanů na členskou zemi NATO měl dalekosáhlé důsledky.
Mezi Prahou a Ústím kvůli trakčnímu vedení zase nejely vlaky. Provoz je zčásti obnoven
Vlak ve středu opět poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem se po osmé hodině zastavil. Kolem desáté železničáři obnovili provoz na trati po jedné koleji. Informoval o tom mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podobný problém se vyskytl už několikrát, naposledy se stejná událost stala před Vánocemi.
Sazba hypoték v lednu stoupla téměř k pěti procentům. Experti naznačují další vývoj
Průměrná sazba hypoték na počátku ledna mírně meziměsíčně stoupla o tři body na 4,94 procenta. Jde o první růst sazeb od loňského léta. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Pokles hypotečních sazeb se definitivně zastavil, tvrdí jeden z oslovených expertů.
Zpronevěra 160 milionů. Obviněná advokátka se doznala, její dcera vinu odmítla
Advokátka Hana Suková se ve středu u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se cítí nevinná. Ženy podle státní zástupkyně způsobily lidem, kteří k nim do advokátní úschovny složili peníze, škodu zhruba 161 milionů korun. Za podvod a zpronevěru jim hrozí až desetiletý trest vězení.