Římany šokovali turisté koupající se v pomníku pro oběti války. Itálie není koupelna, řekl ministr

Dva muži ve spodním prádle se koupali ve fontáně patřící k památníku obětem padlých ve válce. Italy jejich neomalené chování pobouřilo a římský místostarosta slibuje tvrdý postih. Jeden z mužů ve fontáně pózoval zcela nahý. Italský ministr vnitra Matteo Salvini se nechal slyšet, že ví, "jak vychová tyhle idioty, až je chytí".

Turisté a jejich nedůstojné chování obtěžují obyvatele řady evropských metropolí i měst. Nejnovějším případem je skotačení dvou mužů v trenýrkách ve fontáně pomníku pro oběti první světové války v Římě.

Jeden z mužů se dokonce na chvíli zcela odhalil. Scénu natočil na mobil kolemjdoucí. O incidentu informoval i britský Telegraph.

"Kategoricky odsuzuji toto chování, které se nás hluboce dotklo a urazilo památku lidí, kterým je pomník určen - těm, kteří zahynuli pro naši zemi," uvedl Luca Bergamo, zástupce římského primátora. "Takové chování je ukázkou hlouposti, ignorantství a nedostatku respektu vůči historii Říma i Itálie," dodal.

Koupání v římských fontánách je přísně zakázáno. Zástupci policie uvedli, že se snaží oba muže identifikovat a najít. Podle informací hovořili anglicky. "Jakmile budou identifikováni, budou potrestáni nejvyšší možnou pokutou," sdělil Bergamo.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini na Twitteru napsal, že ví, "jak vychovat tyhle idioty, až je chytí". A dodal, že Itálie není jejich koupelna.

Video zachycující koupání mužů ve fontáně pravděpodobně natočil jeden z taxikářů. Na záznamu je slyšet také jeho lamentování: "Mamma mia, tohle je absurdní," říká.

V obklíčení nových barbarů

Hrob neznámého vojína je součástí rozsáhlého památníku zvaného Oltář vlasti na Benátském náměstí v centru Říma. Monument byl postaven koncem 19. století na počest prvního krále sjednocené Itálie Viktora Emanuela II.

Italské deníky o incidentu informovaly velmi rozhořčeně. "V obklíčení nových barbarů" hlásal například titulek v jednom z největších italských deníků La Repubblica. Deník Corriere della Sera zase napsal, že je to nejnovější z celé řady "idiotských činů". Podle italských médií to není zdaleka poprvé, kdy byl zákaz vstupu a koupání ve fontánách porušen.

Turisti che si denudano davanti all’Altare della Patria. pic.twitter.com/WAvXU1Bcwu — ⎛⎝ James the Bond ⎠⎞ (@IAmJamesTheBond) August 20, 2018

Řím se jako jedna z oblíbených turistických destinací dlouhou dobu potýká s nevhodným chováním návštěvníků, od skákání do fontán přes močení na ulici po vyrývání jmen do stěn dva tisíce let starého Kolosea.

Turisty nejvíce láká jedna z nejslavnějších římských památek - Fontána di Trevi. Ta se objevila v řadě filmů, jako Sladký život či Prázdniny v Římě. Zastupitelé města proto zvažují, že k ní zavedou jednosměrnou trasu, aby rozptýlili dav a zabránili nevhodnému chování. Podobná trasa v Římě vede například do Sixtinské kaple, kam se turisté dostanou pouze z Vatikánského muzea.

Video: Thajsko uzavřelo pláž, jezdilo na ni moc turistů