Halucinace, nebo realita? Zavítejte do restaurace ve stylu kresleného komiksu

Foto: Profimedia.cz
nib nib
před 11 hodinami
Zapomeňte na brýle pro virtuální realitu i na to, že jste si možná dali o jednu skleničku saké navíc. Když vstoupíte do podniku Shirokuro v newyorské East Village, mozek vám na chvíli vypoví službu. Majitelé tu vzali černý fix a obkreslili realitu. Výsledkem je interiér, ve kterém si připadáte jako postavička v klipu Take On Me kapely A-ha, co se omylem zatoulala na luxusní japonskou večeři.

Nejde o optickou iluzi vytvořenou chytrou projekcí, všechno je ručně kreslené. A právě proto Shirokuro patří mezi nejzajímavější podniky světa. Stoly, židle, podlaha, stěny - vše působí, jako by někdo celou restauraci nakreslil černým inkoustem na bílý papír a donutil vás do ní vstoupit.

Název restaurace znamená v japonštině "černobílý", a to, co hosty čeká uvnitř, tento překlad naplňuje do posledního tahu štětcem. Majitel James Lim před deseti lety navštívil podobnou 2D restauraci v Koreji - a myšlenka otevřít podobný podnik ho nepustila. Lim však čekal, než najde správné místo a partnera, který jeho vizi rozpohybuje.

Jeho pravou rukou se nakonec stala jeho přítelkyně, realitní makléřka a umělkyně Mirim Yoo. Ta prostor proměnila v celistvou, ručně malovanou scénu, kde se čáry, textury a stínování sbíhají do jediné velké živé ilustrace.

Interiér pak doplňují motivy typické pro japonskou kulturu - bonsaje, čajové konvice, sakury, dokonce i náznaky tradičního ukiyo-e (japonský umělecký styl, který zahrnuje dřevoryty a malby). A podlaha připomíná dřevěná prkna kreslená fixem a barevné akcenty přináší některá keramika - vzniká tak harmonická hra mezi realitou a kresbou, která hosty vtahuje hlouběji, než by čekali.

Když umění potkává chuť

Shirokuro ale není jen vizuální senzací. Jde o omakase restauraci - koncept, v němž host svěří výběr pokrmů do rukou šéfkuchaře, který z nejčerstvějších surovin sestaví menu na míru. Výsledkem jsou pokrmy, které se svou elegancí dokonale hodí do "kresleného" světa kolem vás.

Na talířích se mohou objevit třeba matcha soba nudle nebo sashimi - všechno tak přesně komponované, že jde o malé umělecké dílo. A když přijde na drinky, nuda tu rozhodně nehrozí. V nabídce najdete prémiové japonské whisky, řemeslné saké i originální koktejly.

Jako ve skicáku

Večeře v Shirokuro připomíná návštěvu galerie, kde si ale navíc můžete dopřát perfektně připravený chod za chodem. Není divu, že se restaurace okamžitě stala magnetem pro milovníky umění, designu a fotografie. Každý roh je "instagram friendly", ale právě to je možná ten nejmenší důvod, proč tu strávit večer. Skutečná síla Shirokuro však spočívá v pocitu tichého úžasu, který vás provází, když po večeři vycházíte zpět do rušných ulic newyorské East Village.

Právě tato městská čtvrť vždy přála experimentům, kreativitě a nekonvenčním nápadům a Shirokuro zde působí jako samozřejmá součást místní identity. 

Zdroje: Colossal, Gold Eggs Emporium, Profimedia

VIDEO: Nadšenci povídají o tom, proč se mění v Kleopatru, Jacka Sparrowa nebo postavičky z komiksů (17. 04. 2023)

Také na dalším ročníku festivalu Comic-Con Prague 2023 bylo mnoho lidí převlečených do kostýmů svých hrdinů. Aktuálně.cz s některými z nich mluvilo. | Video: Radek Bartoníček
