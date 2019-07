Milion lidí plánuje vniknout do střežené Oblasti 51. Chtějí vidět mimozemšťany

Někteří lidé jsou přesvědčení, že v Oblasti 51 sídlí skladiště artefaktů spojených s UFO. Vláda ovšem jakékoli konspirační teorie odmítá a místo podle ní slouží jen jako výzkumné středisko leteckých sil.

Pravda může vyjít už brzy najevo. Více než milion uživatelů Facebooku se teď přihlásil k události s názvem "Vezmeme Oblast 51 útokem: Všechny nás zastavit nedokážou". Ta by se podle listu The Telegraph měla uskutečnit už 20. září.

"Můžeme být rychlejší než jejich střely. Pojďme se podívat na mimozemšťany," avizují organizátoři shromáždění, které má spíše podobu internetového happeningu než vážně míněné akce. Původní iniciátor, kterým je podle britského deníku populární osobnost z oblasti videoher, totiž zamýšlel celou událost jen jako vtip. Díky roky trvající fascinaci Oblastí 51 si ovšem získala masovou podporu.

"Oblast 51 využíváme k tréningu amerických letců, a proto bych od jakýchkoli pokusů vniknout do míst, kde probíhá výcvik amerických ozbrojených složek, chtěla občany odradit," citoval deníky The Independent mluvčí amerického letectva. Všechny cedule v okolí Oblasti 51 důrazně upozorňují, že jakýkoli nezvaný host může za oplocením přijít o život.

Přestože je celá událost míněna jako nadsázka, letectvo raději zůstane v pozoru, kdyby se někteří lidé rozhodli vzít akci vážně.

Americká vláda začala Oblast 51 využívat v 50. letech minulého století k testování špionážního letounu U2. Až do roku 2013 však popírala, že má toto výzkumné středisko k dispozici.

Nadšení příznivců konspiračních teorií vzrostlo v roce 2017, kdy Pentagon potvrdil, že utratil 22 milionů dolarů (přes půl miliardy korun) za tajný výzkum "neobvyklých vzdušných hrozeb".

Někdejší příslušník vojenské rozvědky Luiz Elizondo deníku The Telegraph potvrdil, že viděl přísně tajnou evidenci dokládající existenci mimozemských vzdušných plavidel. "Podle mě jde o nezpochybnitelný důkaz. Nemám rád výraz UFO, ale je nadmíru zřejmé, že na zachycených materiálech nejsou lidé a musí to tím pádem být někdo jiný," uvedl Elizondo.

