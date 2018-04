Tohle už bylo přes čáru, hodnotí lidé údajný Kazmův vtípek, který měl připravit Mareše o Ferrari

před 1 hodinou

Jako nepříliš povedený vtip hodnotí lidé na sociálních sítích údajnou poslední Kazmovu akci, jejímž terčem se stal moderátor Leoš Mareš. Fingovaná nehoda ho měla připravit o Ferrari.

Moderátor Leoš Mareš uzavřel na začátku dubna s Patrikem Hezuckým neobvyklou sázku. Aby svého dlouholetého kolegu z Evropy 2 přesvědčil, že je "stále normální", slíbil, že do 25. dubna bude jezdit jen trabantem. V případě, že by ho někdo nachytal v jiném autě, měl mu Mareš přenechat svoje oblíbené Ferrari.

Mareš se rovněž upsal k tomu, že během této doby nebude využívat služeb žádné přepravní služby a do jiného auta nesměl nastoupit ani jako spolujezdec. Kromě trabantu mohl k případnému přesunu využít pouze tramvaj, autobus nebo metro.

Desítky fotek na Instagramu nasvědčovaly, že známý moderátor sázku plní a že se skutečně se symbolem někdejšího východního Německa sžil.

Během včerejšího rána se ale Mareš údajně stal terčem léčky známého internetového baviče Kamila Bartoška, vystupujícího pod přezdívkou Kazma. Při Kazmou nafingované autonehodě totiž nastoupil do jiného auta, aby podle svých slov zachránil život. "Udělal bych to znova," svěřil se posléze na svém Instagramu.

Zda ale šlo skutečně o Kazmův vtípek, není jisté. Vyjádření internetové televize Stream, v níž Kazma působí, se zatím nepodařilo získat. V diskusích na sociálních sítích se ale na hlavu Kazmy snáší spíš kritika ve smyslu: "Tohle už bylo přes čáru!"

"Hm tak teda já nevím, ale nezdá se mi, že by Kazma udělal něco tak hnusného jen proto, aby dostal od Leoše to auto… když si ho sám může koupit. Lidi, proberte se. Bude to něco jako v Prostřenu, to se s vámi o to vsadím," spekuluje o pozadí kauzy jedna z komentujících.

"Tohle nechápu. Nemělo by se to každopádně uznat jako prohraná sázka. Je to přes čáru. Zachránit lidský život je na prvním místě," stojí pak v dalším komentáři.

Ať je to jak chce, za Patrika Hezuckého jsou podmínky sázky splněny.