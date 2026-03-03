Přeskočit na obsah
3. 3.
„Přírodní Ozempic“ z regálů českých obchodů. Jak zhubnout bez drahých injekcí

Nikola Bernard

Injekce na hubnutí se staly fenoménem posledních let. Jenže ne každý na ně dosáhne – ať už kvůli ceně, dostupnosti nebo zdravotním indikacím. Dobrá zpráva? Žádná moderní injekce nenahradí zdravé stravování, které často stojí na levných potravinách. Co byste měli zařadit do jídelníčku, abyste nepřibírali a zároveň ulevili peněžence?

I když moderní léky mohou být pro někoho pomocníkem, dlouhodobý efekt stojí na každodenních návycích.
Foto: Shutterstock
Ozempic a jemu podobné léky fungují na bázi GLP-1 receptorů, které mozku signalizují sytost. Jenže tělo si tyto signály umí vyrobit i samo, pokud mu dodáme správné palivo. Zapomeňte na drastické diety. Klíčem je metabolický pragmatismus.

Drobnosti, které vypadají nenápadně – co si dáte k snídani, jestli sáhnete po vodě nebo limonádě nebo třeba zda přidáte vlákninu místo dalšího sladkého –, mají větší sílu než jednorázové zázraky.

Polovina banánu místo dezertu, jablko hodinu před obědem, vejce k snídani, fazole několikrát týdně nebo sklenice vody hned po probuzení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tohle nejsou dietní triky. To jsou jednoduché a dostupné návyky, které mohou nastartovat zdravé a dlouhodobě udržitelné hubnutí. Bez extrémů a zbytečných výdajů.

Stačí polovina denně

Nejčastějším problémem bývá neumírněná konzumace sladkého. Pokud máte často chuť na sladké, místo ochuceného jogurtu zkuste bílý jogurt nebo tvaroh a přidejte do něj polovinu banánu. Právě poloviční porce je při redukci hmotnosti rozumným kompromisem – uspokojí chuť na sladké, ale nepřinese zbytečně moc cukru.

A banány právem patří mezi nejoblíbenější ovoce. Proč? Dodávají tělu vlákninu, draslík, hořčík i vápník, přičemž právě hořčík a vápník jsou důležité pro stavbu kostí a celkovou kondici organismu. Navíc díky přirozené sladkosti mohou pomoci omezit chuť na průmyslově zpracované laskominy.

Načasování je klíč

Moderní výzkumy dávají za pravdu známému lidovému rčení „jedno jablko denně a lékaře netřeba“, a pokud si dáte jablko asi 1 až 2 hodiny před hlavním jídlem, můžete při něm sníst až o pětinu méně kalorií.

Vláknina v jablku totiž navodí pocit sytosti a zpomalí vstřebávání cukrů. Kombinace „nejdřív jablko, pak hlavní jídlo“ tak může zmírnit prudké výkyvy hladiny cukru v krvi a pomoci lépe zvládnout chutě. Efekt se týká hlavně červených nebo sladkých jablek bohatých na vlákninu.

Malá potravina, velký efekt

Mezi „superpotraviny“, které nám pomáhají zůstat fit, patří i vajíčko. Jedno průměrné vejce obsahuje všechny esenciální aminokyseliny – základní stavební kameny bílkovin –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a právě dostatek kvalitních bílkovin je při hubnutí zásadní, protože prodlužuje pocit sytosti a pomáhá chránit svalovou hmotu.

Podle odborných testování se jako velmi účinná strategie jeví snídaně obsahující jedno až dvě vejce, alespoň pět dní v týdnu, a to zejména u lidí s nadváhou.

Vejce už dávno nejsou strašákem – dnes patří mezi nutričně nejcennější potraviny.

Vláknina a bílkoviny v jednom

A jaké další potraviny jsou klíčové pro redukci váhy? Ty bohaté na bílkoviny a vlákninu. A přesně to nabízejí třeba červené fazole.

Fazole jsou téměř bez tuku, neobsahují cholesterol a dodávají důležité minerály. Při pravidelné konzumaci (ideálně 2–3× týdně) pak podporují stabilní hladinu cukru v krvi i delší pocit sytosti. A skvěle se hodí do salátů, polévek, pomazánek nebo jako základ vegetariánských jídel.

Další dostupní spojenci při hubnutí

Do jídelníčku lze zařadit i další cenově dostupné potraviny:

  • Ovesné vločky – díky beta-glukanům zasytí na dlouho a stabilizují hladinu cukru v krvi.

  • Tvaroh a řecký jogurt – vysoký obsah bílkovin, minimum cukru (v neochucené variantě).

  • Kysané zelí – nízkokalorické, bohaté na vlákninu a probiotika.

  • Luštěniny – skvělý základ levných a sytých jídel.

  • Ořechy v malém množství – zdravé tuky pomáhají regulovat chuť k jídlu.

Jednoduchý start dne

Nyní se dostává ke známému nešvaru: mnoho lidí si plete žízeň s hladem, přičemž nedostatečný pitný režim vede k tomu, že „zaháníme“ únavu nebo sucho v ústech jídlem.

Proto začněte den sklenicí vody nalačno. Tento jednoduchý návyk může podpořit metabolismus a pomoci lépe regulovat chuť k jídlu během dne. S přibývajícím věkem se navíc snižuje pocit žízně, takže je dobré si správné pití vědomě hlídat. Z nápojů prospívajících zdraví i hmotnosti stojí za zmínku také zelený čaj, kefír a další kysané mléčné výrobky a voda s trochou jablečného octa –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zde však musí být opatrní ti, kteří mají problémy s žaludkem.

Nikdy není pozdě začít

Pokud jste zdraví a máte pár kilo navíc, rozumná úprava jídelníčku má smysl v každém věku. I úbytek jednoho či dvou kilogramů totiž může výrazně zlepšit náladu, energii i vztah k vlastnímu tělu.

A i když moderní léky mohou být pro někoho pomocníkem, dlouhodobý efekt stojí na každodenních návycích. A ty jsou – na rozdíl od drahých injekcí – dostupné opravdu každému.

Video: To, co se v posledních letech odehrává, by se dalo nazvat revolucí v hubnutí, konstatuje obezitolog Martin Matoulek

To, co se v posledních pěti až sedmi letech odehrává, by se skutečně dalo nazvat revolucí v hubnutí, konstatuje obezitolog Martin Matoulek. | Video: Tým Spotlight

Zdroj: Dům a zahrada, Fér potravina

