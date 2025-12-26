Přejídání o Vánocích? Osvědčené triky, jak ulevit žaludku po svátcích

Vánoční svátky jsou časem rodiny, odpočinku a… spousty jídla. Od štědrovečerní večeře přes cukroví až po jednohubky při návštěvách u příbuzných – nejedna porce svátečních dobrot dokáže náš žaludek pořádně zatížit. Pokud se i vy po pár dnech cítíte těžce a přeplněně, nejste sami. Naštěstí existuje několik ověřených způsobů, jak ulevit trávení a zároveň si Vánoce pořádně užít.
Bylinné a kořeněné čaje
Čaj je zázračný záchranář. Vyzkoušejte mátový, heřmánkový, fenyklový nebo zázvorový čaj - právě ty dokážou uklidnit žaludek, zmírnit nadýmání a stimulovat trávení.
A trocha skořice v čaji navíc působí protizánětlivě a antibakteriálně.
Kvašené potraviny
Fermentované produkty, jako je kysané zelí, kimchi nebo červená řepa, podporují střevní mikrobiom a pomáhají tělu lépe zpracovat tuky a bílkoviny. Malá porce po větším jídle může přinést okamžitou úlevu a zklidnit žaludek.
„Fermentované potraviny v našem těle pomáhají štěpit tuky a zlepšují vstřebávání živin, tlumí nadýmání a pocit těžkosti po jídle, vyrovnávají pH v trávicím traktu, zklidňují střevní sliznici po přejedení nebo alkoholu. Fermentované potraviny nejsou módní trend, ale návrat k přirozenosti. Jsou způsobem, jak tělu dát to, co skutečně potřebuje. Klíčová je pravidelnost, proto doporučuji dát si malou porci aspoň každý den," říká Kamila Lhotáková, spoluzakladatelka společnosti Beavia.
Dejte šanci procházce
Po velké večeři se láká lehnout si na gauč, ale tělo ocení spíše lehký pohyb. Krátká procházka nejen podporuje trávení, ale také snižuje riziko pálení žáhy. Pokud je to možné, zkuste návštěvy u rodiny spojit s pěší chůzí.
Správné porce a vyvážený talíř
A co dál? Nezastavujte se u jednoho jídla a nesnažte se „šetřit místo“ vynecháváním snídaně či oběda. Komplexní porce s bílkovinami, sacharidy, tuky a zeleninou vás zasytí a pomohou zabránit přejídání.
Přidejte klidně i malý kousek cukroví, třeba v kombinaci s jogurtem nebo ovocem - tak si zachováte radost z jídla a zároveň udržíte rovnováhu.
Drobná pomoc pro trávení
Pomáhat můžou i maličkosti. Třeba žvýkačka podporuje tvorbu slin a pohyb ve střevech, malá miska horkého vývaru dokáže zklidnit žaludek a banán může ulevit od pocitu těžkosti. V nouzi funguje i čajová lžička jedlé sody ve vodě, která neutralizuje kyselost.
Enzymy a digestiva
Pokud se přejíte natolik, že tělo nestíhá zpracovat všechen pokrm, mohou pomoci trávicí enzymy. Ty se užívají buď během jídla, nebo krátce po něm a podporují štěpení tuků, bílkovin i sacharidů.
Pro některé lidi je to praktický způsob, jak minimalizovat nepříjemné pocity po těžkém jídle.
Pitný režim
V neposlední řadě se doporučuje dostatečně pít - hydratace nejen podporuje metabolismus, ale také snižuje riziko zácpy.
Prevence je nejlepší lék
Nejlepší způsob, jak se vyhnout svátečnímu přejídání, je držet střídmost. Užijte si vánoční dobroty, ale naslouchejte svému tělu a nenaplňujte talíř nadbytečně.
Kombinace rozumných porcí, fermentovaných potravin a lehkého pohybu zajistí, že svátky zůstanou radostné - bez žaludečních muk.
