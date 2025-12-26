Přeskočit na obsah
Benative
26. 12. Štěpán
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Přejídání o Vánocích? Osvědčené triky, jak ulevit žaludku po svátcích

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Vánoční svátky jsou časem rodiny, odpočinku a… spousty jídla. Od štědrovečerní večeře přes cukroví až po jednohubky při návštěvách u příbuzných – nejedna porce svátečních dobrot dokáže náš žaludek pořádně zatížit. Pokud se i vy po pár dnech cítíte těžce a přeplněně, nejste sami. Naštěstí existuje několik ověřených způsobů, jak ulevit trávení a zároveň si Vánoce pořádně užít.

Reklama
Předchozí
123458
Pokračovat

Bylinné a kořeněné čaje

Některé studie vidí počátek hnutí slow living již v antickém Řecku, obecně se za začátek považuje otevření první pobočky McDonald's v Římě.
Některé studie vidí počátek hnutí slow living již v antickém Řecku, obecně se za začátek považuje otevření první pobočky McDonald's v Římě.Foto: Shutterstock

Čaj je zázračný záchranář. Vyzkoušejte mátový, heřmánkový, fenyklový nebo zázvorový čaj - právě ty dokážou uklidnit žaludek, zmírnit nadýmání a stimulovat trávení.

A trocha skořice v čaji navíc působí protizánětlivě a antibakteriálně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Na jihu Španělska mají svátky úplně jinou energii: pojí se s pomerančovníky, šuměním moře a večery nasvícenými tisíci žárovek.
Na jihu Španělska mají svátky úplně jinou energii: pojí se s pomerančovníky, šuměním moře a večery nasvícenými tisíci žárovek.
Na jihu Španělska mají svátky úplně jinou energii: pojí se s pomerančovníky, šuměním moře a večery nasvícenými tisíci žárovek.

Nebaví vás slavit Vánoce v Česku? Vyzkoušejte, jaké jsou ve Španělsku

Zapomeňte na přeplněné Staroměstské náměstí a hrnek horkého svařáku. Na jihu Španělska mají svátky úplně jinou energii: pojí se s pomerančovníky, šuměním moře a večery nasvícenými tisíci žárovek. A pokud toužíte prožít advent v tričku, jen tři hodiny letu z Česka vás dělí od míst, kde se prosincové teploty pohybují mezi příjemnými 18 až 20 stupni.

Spotlight - Josef Trojan
Spotlight - Josef Trojan
Spotlight - Josef Trojan

Josef Trojan: Mladí Slováci mají obavy, že by mohli brzy prožívat to co Nepela

Flusance a hejty na sociálních sítích schytal hlavně poté, co jeho otec veřejně vyjádřil podporu Ukrajině. „Občas jsem měl tendenci rozklikávat ty profily, abych dokázal alespoň skrze jejich zeď zjistit, s kým mám vlastně co do činění a kdo mě posílá na smrt do zákopu,“ přiznává herec Josef Trojan. Zjistil prý ale, že naprostá většina z nich jsou trollové.

Reklama
Film podle povídky Tima Burtona Ukradené Vánoce (1993).
Film podle povídky Tima Burtona Ukradené Vánoce (1993).
Film podle povídky Tima Burtona Ukradené Vánoce (1993).

Tipy na TOP 10 vánočních rodinných filmů ze streamovacích platforem

Televizní kanály letos opět nabídnou snad všechny vánoční klasiky od Pelíšků až po Lásku nebeskou. My vám přinášíme výběr toho nejlepšího ze streamovacích platforem od Netflixu přes HBO Max až po Disney+ nebo SkyShowtime. Letošní novinky, nestárnoucí poklady i skryté drahokamy na dosah jednoho kliknutí na dálkovém ovladači. Vstupte mezi roboty, pošťáky, nevrlé profesory, sněhuláky i myši.

Reklama
Reklama
Reklama