23. 3. Ivona
Reklama
Reklama
Elixír mládí v prášku? Kolagen slibuje zázraky, realita v zrcadle je ale střízlivější

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Kolagen je v posledních letech jedním z největších trendů ve světě krásy a zdraví. Ženy si ho přidávají do kávy, polykají jako kapsle či zkoušejí nové „beauty drinky“ právě s touto složkou. Kolagenové produkty totiž slibují pevnější pleť, silnější vlasy a méně bolestivé klouby. Jenže funguje skutečně tak jednoduše, jak tvrdí reklamy?

Kolagen je i gumových medvídcích
Kolagen je i gumových medvídcích.Foto: Profimedia.cz
Reklama

Kolagen je nejrozšířenější bílkovinou v lidském těle. Tvoří zhruba třetinu všech proteinů a je základní stavební složkou kůže, kostí, šlach i cév, přičemž zajišťuje i pevnost a pružnost tkání. S přibývajícím věkem ale jeho produkce klesá.

Výsledkem jsou vrásky, ochabování pleti a horší regenerace – a tento proces navíc urychlují faktory jako sluneční záření, kouření nebo nadměrná konzumace cukru.

A právě tady vstupují na scénu kolagenové doplňky. Výrobci často prezentují kolagen jako univerzální řešení k dosažení hladší a hydratovanější pleti, menšího počtu vrásek, zdravějších vlasů a nehtů a lepšího stavu kloubů. A jeho popularita tomu odpovídá – trh s kolagenem má hodnotu miliard dolarů a stále roste.

Jak to vidí vědci?

Realita je ale střízlivější. Většina odborníků se shoduje, že důkazy zatím nejsou jednoznačné. Některé studie sice naznačují, že kolagen může mírně zlepšit pružnost a hydrataci pokožky nebo snížit jemné vrásky, avšak tyto studie často nejsou rozsáhlé, jejich účastníci užívali i jiné látky a výsledky nejsou konzistentní.

Reklama
Reklama

Proto řada dermatologů upozorňuje, že důkazů není dost na jednoznačné doporučení. A novější analýzy navíc ukazují, že kolagen není „rychlá oprava“ vrásek. Může sice zlepšit hydrataci a elasticitu pokožky, ale hlubší vrásky zásadně nevyhladí.

Co zrovna potřebuje

Důležitým detailem je skutečnost, že když kolagen spolknete, tělo ho nerozpozná jako „kolagen pro pleť“. Rozloží ho na jednotlivé aminokyseliny – stejně jako jakoukoli jinou bílkovinu – a ty pak využije podle aktuální potřeby. To znamená, že kolagen z doplňku automaticky „nejde“ do kůže a tělo si z něj staví, co zrovna potřebuje.

A co klouby a pohyb? Tady jsou výsledky o něco slibnější. Některé studie ukazují, že dlouhodobé užívání kolagenu může pomoci snížit bolest kloubů nebo zlepšit jejich pohyblivost, zejména u sportovců či lidí s osteoartrózou. Ani zde ale nejde o zázračný efekt – spíše o mírné zlepšení. A co bezpečnost? Kolagenové doplňky jsou obecně považovány za bezpečné. Občas se ale mohou objevit drobné vedlejší účinky, jako je nadýmání nebo nevolnost.

Verdikt a jednodušší cesta

Tělo si dokáže kolagen vytvářet samo, pokud má dostatek správných bílkovin, vitaminu C, zinku a mědi. Odborníci proto často doporučují spíš kvalitní stravu a zdravý životní styl než spoléhání na doplňky. Například Robert Erskine, docent neuromuskulární fyziologie na univerzitě v Liverpoolu, naznačuje, že cvičení by mohlo stimulovat tělesné tkáně k regeneraci kolagenu více než obvykle. Má tak smysl tento doplněk brát?

Reklama
Reklama

Kolagen není podvod – ale ani zázrak. Může přinést mírné zlepšení (hlavně při dlouhodobém užívání) a pomoci kloubům, ale rozhodně nefunguje jako „instantní omlazení“, jak to v reklamách či na sociálních sítích často prezentují. Jinými slovy: pokud ho užíváte, pravděpodobně neškodí. Ale pokud čekáte dramatickou proměnu pleti, budete nejspíš zklamaní. „Žádná zdravotní tvrzení o kolagenových doplňcích tak nedostala zelenou,“ uzavírá Leng Heng, vedoucí vědecký pracovník pro lidskou výživu v Evropském úřadu pro bezpečnost potravin.

Kolagenové doplňky tak mohou být malým dílkem skládačky zdravého stárnutí. Základy – tedy spánek, stravu, ochranu před sluncem a pohyb – ale zatím žádný prášek nepřekonal.

VIDEO: Doktore, poraďte! - doplňky stravy

Doktore, poraďte! - doplňky stravy | Video: Jakub Zuzánek, Veronika Rodriguez

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Danielle Collinsová
Danielle Collinsová
Danielle Collinsová

