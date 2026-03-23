Kolagen je v posledních letech jedním z největších trendů ve světě krásy a zdraví. Ženy si ho přidávají do kávy, polykají jako kapsle či zkoušejí nové „beauty drinky“ právě s touto složkou. Kolagenové produkty totiž slibují pevnější pleť, silnější vlasy a méně bolestivé klouby. Jenže funguje skutečně tak jednoduše, jak tvrdí reklamy?
Kolagen je nejrozšířenější bílkovinou v lidském těle. Tvoří zhruba třetinu všech proteinů a je základní stavební složkou kůže, kostí, šlach i cév, přičemž zajišťuje i pevnost a pružnost tkání. S přibývajícím věkem ale jeho produkce klesá.
Výsledkem jsou vrásky, ochabování pleti a horší regenerace – a tento proces navíc urychlují faktory jako sluneční záření, kouření nebo nadměrná konzumace cukru.
A právě tady vstupují na scénu kolagenové doplňky. Výrobci často prezentují kolagen jako univerzální řešení k dosažení hladší a hydratovanější pleti, menšího počtu vrásek, zdravějších vlasů a nehtů a lepšího stavu kloubů. A jeho popularita tomu odpovídá – trh s kolagenem má hodnotu miliard dolarů a stále roste.
Jak to vidí vědci?
Realita je ale střízlivější. Většina odborníků se shoduje, že důkazy zatím nejsou jednoznačné. Některé studie sice naznačují, že kolagen může mírně zlepšit pružnost a hydrataci pokožky nebo snížit jemné vrásky, avšak tyto studie často nejsou rozsáhlé, jejich účastníci užívali i jiné látky a výsledky nejsou konzistentní.
Proto řada dermatologů upozorňuje, že důkazů není dost na jednoznačné doporučení. A novější analýzy navíc ukazují, že kolagen není „rychlá oprava“ vrásek. Může sice zlepšit hydrataci a elasticitu pokožky, ale hlubší vrásky zásadně nevyhladí.
Co zrovna potřebuje
Důležitým detailem je skutečnost, že když kolagen spolknete, tělo ho nerozpozná jako „kolagen pro pleť“. Rozloží ho na jednotlivé aminokyseliny – stejně jako jakoukoli jinou bílkovinu – a ty pak využije podle aktuální potřeby. To znamená, že kolagen z doplňku automaticky „nejde“ do kůže a tělo si z něj staví, co zrovna potřebuje.
A co klouby a pohyb? Tady jsou výsledky o něco slibnější. Některé studie ukazují, že dlouhodobé užívání kolagenu může pomoci snížit bolest kloubů nebo zlepšit jejich pohyblivost, zejména u sportovců či lidí s osteoartrózou. Ani zde ale nejde o zázračný efekt – spíše o mírné zlepšení. A co bezpečnost? Kolagenové doplňky jsou obecně považovány za bezpečné. Občas se ale mohou objevit drobné vedlejší účinky, jako je nadýmání nebo nevolnost.
Verdikt a jednodušší cesta
Tělo si dokáže kolagen vytvářet samo, pokud má dostatek správných bílkovin, vitaminu C, zinku a mědi. Odborníci proto často doporučují spíš kvalitní stravu a zdravý životní styl než spoléhání na doplňky. Například Robert Erskine, docent neuromuskulární fyziologie na univerzitě v Liverpoolu, naznačuje, že cvičení by mohlo stimulovat tělesné tkáně k regeneraci kolagenu více než obvykle. Má tak smysl tento doplněk brát?
Kolagen není podvod – ale ani zázrak. Může přinést mírné zlepšení (hlavně při dlouhodobém užívání) a pomoci kloubům, ale rozhodně nefunguje jako „instantní omlazení“, jak to v reklamách či na sociálních sítích často prezentují. Jinými slovy: pokud ho užíváte, pravděpodobně neškodí. Ale pokud čekáte dramatickou proměnu pleti, budete nejspíš zklamaní. „Žádná zdravotní tvrzení o kolagenových doplňcích tak nedostala zelenou,“ uzavírá Leng Heng, vedoucí vědecký pracovník pro lidskou výživu v Evropském úřadu pro bezpečnost potravin.
Kolagenové doplňky tak mohou být malým dílkem skládačky zdravého stárnutí. Základy – tedy spánek, stravu, ochranu před sluncem a pohyb – ale zatím žádný prášek nepřekonal.
VIDEO: Doktore, poraďte! - doplňky stravy
Zdroj: BBC, Pharmacy75, National Geographic, Research Gate, Online Library, PMC
Slovinské volební drama: "probruselský" premiér velmi těsně poráží Orbánova spojence
Hnutí Svoboda premiéra Roberta Goloba zřejmě zvítězilo v nedělních slovinských parlamentních volbách, uvedly agentury DPA a APA. Před půlnocí bylo sečteno bylo 99,85 procenta hlasů. Poražený expremiér Janez Janša naznačil, že chce napadnout těsný výsledek voleb.
Americká královna provokace dráždí i ve studiu. Její averze ke Šwiatekové budí odpor
Američanka Danielle Collinsová si v posledních letech vybudovala pověst tenistky, která výrazně rozděluje veřejnost. Jedni ji milují, druzí nenávidí. Novodobá královna provokace teď víří vody i ve své zvláštní roli ve studiu stanice Tennis Channel. Během aktuálního turnaje v Miami její „zábavné" příspěvky dráždí velké množství fanoušků i některé hráče.
ŽIVĚ Otevřete Hormuz, nebo zničíme vaše elektrárny, hrozí Trump. Írán slibuje odvetu
Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer 48hodinové ultimátum Íránu na úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, "počínaje tou největší". Írán zpětně pohrozil svou odvetou.
Srážka letadla s hasičským vozem: dva piloti zahynuli, newyorské letiště stojí
Na newyorském letišti LaGuardia se dnes v noci srazilo letadlo společnosti Air Canada s hasičským vozem. Čtyři lidé jsou zraněni, dva piloti zahynuli, letiště kvůli nehodě přerušilo provoz.
ŽIVĚ Opravili slepé ulice. Pětimiliardová injekce obcím od MMR měla mizivý přínos
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo obcím ze státního rozpočtu od roku 2019 do února 2025 celkem 4,7 miliardy korun na obnovu místních komunikací. Podpořilo tím 2150 projektů. Na kontrolovaném vzorku se ale ukázalo, že ve víc než polovině případů měla tato podpora minimální přínos pro řešení dopravní situace.