Potomek "gumového krále" je v Praze. V kostkovaném obleku pátrá po české identitě

Nicolas Lowry sice žije v Americe, k Česku má ale blízko. Jeho prastrýc v Praze založil továrnu Primeros, která byla už za první republiky pověstná kvalitním designem obalů. Lowry sám se dá popsat jako vášnivý sběratel, jehož slabostí je právě grafický design. Nyní se v novém celovečerním filmu Identita rozhodl zmapovat historii českého grafického designu a vydal se po stopách slavných autorů.

Nicolas Lowry (1967) s českými židovskými kořeny se narodil a vyrostl v New Yorku, kde patří k třetí generaci rodiny antikvářů. | Foto: Aktuálně.cz/Česká televize

"Český grafický design je známý po celém světě a jako národ na něj můžete být právem hrdí," říká muž v tartanovém obleku, který do Čech poprvé zavítal v roce 1988 s rodiči a bratrem. O historii vizuálního jazyka postkomunistické země se Američan s českými kořeny začal zajímat začátkem 90. let. Právě tehdy se zašel podívat na Všeobecnou československou výstavu a zamiloval se tam do vintage poutačů.

Teď se sem z pozice prezidenta aukční síně Swan Galleries v New Yorku vrátil, aby se pokusil přiblížit, jak významný je odkaz místních grafiků a designérů doma i v zahraničí. "Během natáčení jsem procestoval téměř celou zemi a potkal nejen spoustu výjimečných designérů, kurátorů a umělců, ale poznal i národní smysl pro humor. A navíc jsem potkal i řadu skvělých a vtipných kuchařů," říká Lowry o natáčení nového dokumentárního filmu, který pod názvem Identita právě vstupuje do kin.

Projekt jako školní učebnice

Celovečerní film je výsledkem práce týmu okolo typografa Filipa Blažka a teoretičky designu Lindy Kudrnovské, který natočil i stejnojmenný sedmidílný cyklus pro Českou televizi. Společně s Lowrym se snaží přiblížit, jak grafický design ovlivňuje každodenní život a rozhodování lidí. Dokument zkoumá třeba estetiku navigačního systému v metru, státních symbolů a knih. Věnuje se také ikonám české grafiky, kterými byli například Alfons Mucha či Ladislav Sutnar. Zároveň však dává prostor i současným autorům, kteří se svou tvorbou uspěli doma a v zahraničí.

"Identita - příběh českého grafického designu je oslavou české

kreativity. Je to projekt se širokým audiovizuálním záběrem - nejprve jsme uvedli televizní cyklus, následně vyšla monografie a teď zahajujeme výstavu a uvádíme do kin dokumentární film. Doufáme, že tento soubor bude mít trvalou hodnotu a laická i odborná veřejnost se k němu bude moci opakovaně vracet," přejí si autoři projektu, který má přispět k osvětě veřejnosti a odborníkům pomoci v lepší orientaci na poli grafického designu.

Filmové putování po České republice Lowryho zavádí do významných míst, spjatých s historií české grafiky - včetně Zlína, Litomyšle, Brna nebo Plzně. Zkoumá nejen dílo Tomáše Bati, Josefa Váchala, Alfonse Muchy a Ladislava Sutnara, ale i plzeňské pivo. Svérázný průvodce, který má knír podobný Picassovi a kostkovaný oblek, se během svých cest dostal také na jižní Moravu, kde zkoumal estetiku vinných etiket. Vyrazil také na trampský výlet po značených trasách Klubu českých turistů.

Video: Podívejte se na trailer k filmu