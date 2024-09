České občanství bude žadatelům z Ruska udělováno, pokud se vzdají ruského, navrhuje STAN

České občanství by podle hnutí Starostové a nezávislí (STAN) mělo být žadatelům z Ruska do budoucna kvůli omezení ruského vlivu v ČR uděleno jen tehdy, pokud by se vzdali ruského. Poslanec Starostů…

Přečíst zprávu