Obyvatelný posed za milion a půl. Má obývák, ložnici, terasu, toaletu i koupelnu

Když Ladislav Trpák před pár lety představil svůj první obyvatelný posed, byl už český glamping na vzestupu. Lidé zjistili, že díky pronájmu pozemku někde v "divočině" a poměrně malé počáteční investici do minidomku s postelí si mohou o víkendech přijít na snadný přivýdělek. Poptávka a trh se neustále vyvíjí, a tak i nový posed Max je zase o něco větší a komfortnější.

Maxík je posed, který teď na ukázku stojí v Radotíně u Prahy. Ladislav Trpák a jeho tým pracující pod značkou Bayaya do něj nechávají nahlédnout zájemce o alternativní bydlení. V pořadí už čtvrtý typ posedu, který uvedli na trh, se liší velikostí i vybavením.

"Dovedla nás k tomu poptávka. Našimi zákazníky jsou hlavně ti, kteří nabízí zážitkové ubytování, a protože většinou mají vlastní rekreační pozemek, neřeší tolik rozměry. Chtějí hostům dopřát větší pohodlí a dát jim i možnost ubytovat se s celou rodinou. Posed Max je typ ubytování, který je vlastně na stále relativně malém půdorysu, ale vyspí se v něm pohodlně čtyři lidé," říká Trpák.

Domeček na kuřích nohách má lehce přes čtyřicet metrů čtverečních a oproti předchozím verzím se může pochlubit i velkou terasou, vlastní toaletou a koupelnou. "Může být připojený na inženýrské sítě, ale dokáže fungovat i se samostatným zdrojem napájení. První posedy jsme navrhovali s tím, že si je člověk může postavit i na pozemek v lese nebo na poli, tenhle typ je spíš pro ty zájemce, kteří mají vlastní pozemek. Dá se umístit i na zahradu k chalupě, kde může posloužit jako pokoj pro hosty," vysvětluje autor značky Bayaya.

Tým doručí posed už složený a pomocí vrutů ho pak majitelům upevní na pozemku. Konstrukci za 1,2 milionu korun bez daně je tým schopný vyrobit za zhruba čtyři sta hodin čistého času. "Stavba je z moderního konstrukčního materiálu, tedy z lepených CLT panelů. Je to sice drahé, ale jde o to nejkvalitnější dřevo na trhu. Věříme, že většina posedů bude na světě déle než my," dodává Trpák.

Nahlédněte s námi dovnitř posedu nové generace.