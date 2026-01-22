Emoční podpora, rady i pocit blízkosti. Chatboty s umělou inteligencí se pro stále více lidí stávají každodenními společníky. Zahraniční studie naznačují, že AI dokáže u části uživatelů vyvolat silnou emoční vazbu - někdy dokonce intenzivnější než kontakt s reálným člověkem. Odborníci zároveň upozorňují na rizika, která s sebou tento trend nese.
Michaela začíná každé ráno s telefonem v ruce. Prakticky hned po probuzení se obrací na umělou inteligenci. Dřív než vstane z postele. Zjišťuje počasí, co si má obléct i co by si měla dát ke snídani.
„Umělá inteligence mi vždycky dobře poradí podle mých cílů, plánované aktivity i toho, co mám v lednici, aby to splňovalo základní nutriční požadavky,“ popisuje čtyřicátnice, která si nepřeje uvést celé jméno.
Ranní rituál, jenž měl šetřit čas, se postupně stal nepostradatelnou součástí dne.
Cestou do práce s chatbotem řeší, jak komunikovat s nadřízenou - zda napsat e-mail, nebo počkat na osobní schůzku a jak zvolit správný tón. „Vždycky tu je pro mě. Nesoudí mě,“ shrnuje Michaela. Umělá inteligence se pro ni stala bezpečným prostorem pro řešení nejistot, které si netroufala probírat s lidmi.
Ani po pracovní době digitálního rádce neopouští. Pomáhá jí vyhodnocovat komunikaci s dospívajícími dcerami, kdy nastavit hranice a kdy ustoupit. Rozhovory, které dřív vedla s přáteli nebo rodinou, se postupně přesunuly do virtuálního prostoru.
Dnes už Michaela přiznává, že s chatbotem někdy tráví až osm hodin denně. „Už je to spíš můj kamarád než program. Život bez umělé inteligence si už nedokážu představit,“ říká. Umělá inteligence jí nabízí rychlé odpovědi, strukturu i pocit kontroly. Postupně si ale začala všímat, že bez digitální opory se rozhoduje hůř a vlastní úsudek jí připadá nejistý. „Manžel mi říkal, že mám problém. Snažím se proto používání trochu omezovat,“ uzavírá.
Chatbot jako zdroj emocionální podpory
Podobná zkušenost přitom podle zahraničních zpráv není ojedinělá. Pro mnoho mladých dospělých - a stále častěji i lidí středního věku - se chatboty s umělou inteligencí stávají každodenním společníkem. Analýza Harvard Business Review z loňska ukázala, že lidé AI nejčastěji využívají jako terapeuta či osobního společníka, až na druhém místě k organizaci života. Generální ředitel OpenAI Sam Altman v podcastu Wall Street Journal otevřeně přiznal obavy z toho, že by lidé navazovali blízké vztahy s AI více než s lidmi: „To osobně nechci.“
Ojedinělé nejsou ani romantické vztahy - koncem minulého roku se například dvaatřicetiletá Japonka Jurina Noguči provdala za partnera vytvořeného umělou inteligencí. Někteří vědci před nárůstem takových vztahů varují.
Přestože některé studie naznačují, že AI mohou pomáhat při boji s osamělostí, s rostoucím používáním přibývají i rizika. Nadměrné spoléhání na AI může vést k sociálnímu stažení, oslabení mezilidských vztahů a snižovat kritické myšlení, protože uživatelé si zvykají řešit nejistoty a konflikty v digitálním prostoru místo reálného života.
AI je snadno dostupná a nehodnotí
Nová studie přitom naznačuje, že interakce s umělou inteligencí může u lidí vyvolat silnější pocit blízkosti než kontakt se skutečným člověkem. Upozornili na to minulý týden němečtí vědci, kteří zkoumali, zda a za jakých podmínek je AI schopná vytvářet sociálně-emoční vazby s lidmi. Pokud účastníkům prezentovali konverzačního partnera jako člověka, dokázala umělá inteligence navodit větší pocit blízkosti než reální lidé.
„AI je přitažlivá tím, že je okamžitě dostupná, reaguje personalizovaně a často působí jako bezpečný, nehodnotící prostor pro sebeodhalení,“ vysvětluje sexuolog Marek Broul. „U části lidí se uplatňuje antropomorfizace - máme tendenci přisuzovat nelidským systémům lidské vlastnosti, zejména když jsme osamělí nebo hledáme porozumění. Výzkumy vztahů člověk-chatbot ukazují, že vnímaná akceptace a neodsuzování podporují rychlé vytváření důvěry a emoční vazby.“
Sexuální blízkost
Podle Broula může u některých lidí AI dokonce dočasně nahrazovat partnerskou nebo sexuální blízkost. „Nabízí pocit intimity a pozornosti bez rizika odmítnutí. Studie o takzvaných romantických AI společnících popisují jak možné benefity, tak rizika - zejména nadměrnou závislost a erozi lidských vztahů,“ upozorňuje. Klíčové je podle něj rozlišovat, zda je AI doplňkem života, nebo hlavní strategií, jak se vyhnout reálné intimitě.
Zranitelnost vůči problémovému užívání AI přitom není otázkou věku, ale spíše psychologických a sociálních faktorů - osamělosti, psychické zátěže, nízké sebekontroly či strachu z hodnocení druhými. Studie zaměřené na problematické užívání konverzační AI ukazují, že tyto vzorce se často překrývají s jinými formami digitálních závislostí.
Český obraz je střízlivější
Z české klinické praxe ale zatím přichází střízlivější obraz. „Sledujeme zahraniční debaty a máme za to, že jde o fenomén, který se může teprve postupně ukazovat,“ komentuje ředitelka centra Magdaléna Veronika Šťastná. Umělou inteligenci v tuto chvíli vnímá spíš jako nové téma, které je důležité sledovat a věnovat mu pozornost v oblasti prevence než jako aktuální klinický problém.
„Takto specificky se na nás lidé s problémovým používáním umělé inteligence zatím neobracejí,“ dokládá psychiatr Jan Michálek. „Spíše někteří stávající pacienti zmíní, že mají s problematikou digitálních závislostí menší či větší obtíže, ale zatím to nikdy nebyl základní problém.“ Rizikovější jsou obecně lidé, kteří jsou osamělí, nemají funkční vztahy nebo se potýkají s úzkostmi a dalšími psychickými obtížemi.
Pokud by se ale vztah k umělé inteligenci stal klinicky významným problémem, varovné signály by podle něj byly podobné jako u jiných závislostí: zanedbávání povinností, pokračování v užívání navzdory negativním dopadům nebo zhoršování vztahů a zdravotního stavu.
Podle českých odborníků je pojem „závislost na AI“ zatím spíše předmětem diskuse.
„Chápal bych to jako novou podobu širšího spektra problémového digitálního chování, u kterého bude s rostoucí dostupností AI pravděpodobně narůstat klinická relevance - primárně u zranitelných skupin,“ uzavírá Broul.
Mohlo by vás zajímat:
Z Bruselu se šíří válečný fanatismus. Mainstream se rozhodl jít do války
Se současnou českou vládou toho máme mnohem víc společného, než s tou předchozí, konstatuje při své první návštěvě od návratu Andreje Babiše do premiérského křesla maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. „Troufám si říct, že v těch nejdůležitějších otázkách jsme na jedné lodi.“
Španělé zahrnuli Slavii chválou. Odvážná a s energií, Barce způsobila potíže, píšou
Španělská média ocenila fotbalisty pražské Slavie za to, že navzdory takřka šestitýdenní zimní přestávce odehráli zápas s Barcelonou ve vysokém tempu a nadělali favoritovi problémy.
EU poprvé vyprodukovala více energie z větru a slunce než z fosilních paliv
Evropská unie vyprodukovala za loňský rok poprvé více elektrické energie z větru a slunce než z fosilních paliv. Podle agentur Reuters a AFP to uvedl energetický výzkumný institut Ember ve své analýze.
ŽIVĚTrump se v Davosu setká se Zelenským, chce konec krveprolití
Americký prezident Donald Trump plánuje dnes na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu jednat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Zelenskyj přitom v úterý řekl, že chce jet do Davosu na zasedání WEF jen tehdy, pokud by tam se Spojenými státy podepsal dokumenty o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a o obnově země.
Plíšková slaví postup a těší se na velký zápas. Dál jdou i Menšík a Nosková
Česká mužská jednička Jakub Menšík je ve 3. kole grandslamového Australian Open. Postup slaví i vracející se Karolína Plíšková a Linda Nosková.