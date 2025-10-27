Magazín

Umělá inteligence v ložnici. Odborník vysvětluje, proč je AI porno nevyhnutelné

Nikola Bernard Nikola Bernard
před 46 minutami
Flirt, erotika a možná časem i virtuální sex. Umělá inteligence přestává být jen pomocníkem – začíná chápat i lidské touhy. Podle odborníka Matyáše Mandíka z Pixelmate jsme jen kousek od éry "porna na míru". Tento pokrok však nebude jednoduchý.
Novodobé porno? Už je za dveřmi.
Novodobé porno? Už je za dveřmi. | Foto: Shutterstock

OpenAI plánuje v příštích měsících povolit v ChatGPT širší škálu obsahu - včetně erotiky pro ověřené dospělé uživatele. Krok, který okamžitě vyvolal diskusi mezi vývojáři, odborníky i regulátory, může podle technického experta Matyáše Mandíka z Pixelmate představovat logické rozšíření možností chatu. 

"Ačkoliv mohou zprávy o erotickém obsahu v ChatuGPT znít kontroverzně, jde podle nás o přirozené rozšíření stávajícího chatu," říká Mandík. "Doposud se služba poměrně striktně vyhýbala jakýmkoliv intimním zprávám, flirtování nebo přímo erotickému obsahu. Přitom se ale zdá, že je konverzace s ChatGPT často využívána uživateli jako určitá náhrada za partnerskou nebo kamarádskou konverzaci," tvrdí.

Podle Mandíka může být otevření cesty k intimnějším konverzacím přirozeným krokem vzhledem k tomu, jak lidé chatovací systémy reálně používají.

Související

Umělá inteligence jako nový člen domácnosti. Poradí s oblečením, nakoukne do lednice

AI, umělá inteligence

"Pravděpodobným scénářem budoucího rozvoje je zpřístupnit možnost chatu v režimu flirtování nebo erotických zpráv, samozřejmě po nějakém ověření věku uživatele," pokračuje Mandík. "Podle nás to na začátku nebude na úrovni pornografie nebo video obsahu - OpenAI by si tím mohla poškodit reputaci," myslí si.

Zacházejme s dospělými jako s dospělými

Šéf OpenAI Sam Altman ve svém příspěvku na sociální síti X uvedl, že nová verze ChatGPT se bude chovat "lidštějším způsobem" - ale pouze pokud si to přejete. Firma plánuje zavést plnohodnotné věkové ověřování a postupně uvolnit dosavadní omezení, která měla chránit hlavně uživatele s citlivým duševním zdravím.

Podle Altmana chce společnost umožnit, aby si dospělí uživatelé mohli vybrat typ interakce, který jim vyhovuje, včetně flirtu či erotického obsahu. "V rámci naší zásady 'zacházejte s dospělými jako s dospělými' povolíme ještě více, například erotiku pro ověřené dospělé," napsal Altman. Kritici ale varují, že takové uvolnění pravidel může přinést nové riziko pro děti i dospívající, pokud by se věková kontrola ukázala jako nedostatečná.

Nová éra pornografie

Ačkoliv Matyáš Mandík odhaduje spíše opatrný start, umělá inteligence časem určitě pronikne i do oblasti pornografie. "Ano, podle nás je nevyhnutelná fáze, kdy AI pronikne do světa pornografie a dost zásadním způsobem ho ovlivní," vysvětluje. "Budoucnost vidíme v tom, že si uživatel bude moci definovat obsah podle svých představ, který se bude vytvářet strojově, cíleně, na míru představám daného uživatele," popisuje.

Zároveň je podle něj i jeho kolegů nepravděpodobné, že by do těchto vod šla přímo sama OpenAI - a to kvůli zmíněné reputaci. "Už nyní ale vznikají a budou vznikat start-upy, které budou úzce zaměřené na tento druh obsahu," dodává.

Společenské otázky a regulace

Rozhodnutí OpenAI otevírá i širší etické a právní otázky. Americká Federální obchodní komise už dříve oznámila, že bude zkoumat, jak chatboti s umělou inteligencí interagují s dětmi. Zároveň se v Senátu diskutuje návrh zákona, který by vývojáře AI chatbotů klasifikoval jako výrobce produktů - a tedy umožnil uživatelům podávat žaloby v případě škodlivého chování systému.

Mandík však upozorňuje, že otázka "zda je tento vývoj v pořádku nebo ne" není pro technologické firmy to hlavní: "Aniž by nám náleželo hodnocení, zda je tento vývoj v pořádku nebo ne, podle nás je budoucí směřování AI touto cestou možný a pravděpodobný," shrnuje.

Zdroj: BBC

 
Mohlo by vás zajímat

Syrová podívaná s ústeckou estetikou. České krimi Stvůry funguje dokonale

Syrová podívaná s ústeckou estetikou. České krimi Stvůry funguje dokonale
1:49

Z temnoty pervitinu k amazonským rituálům: pády a vzestupy pornoherečky Daisy Lee

Z temnoty pervitinu k amazonským rituálům: pády a vzestupy pornoherečky Daisy Lee
6 fotografií

Expremiér Trudeau a zpěvačka Katy Perry se poprvé veřejně ukázali jako pár

Expremiér Trudeau a zpěvačka Katy Perry se poprvé veřejně ukázali jako pár

55 let ticha a jedna lež. Záhada zmizení tříleté Cheryl, případ, kde se vrah přiznal

55 let ticha a jedna lež. Záhada zmizení tříleté Cheryl, případ, kde se vrah přiznal
Přehled
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle porno umělá inteligence erotika online sex virtuální realita IT (informační technologie) ChatGPT

Právě se děje

před 20 minutami
Vaněček v NHL vychytal výhru rozjetému Utahu, Faksa a Hronek asistovali

Vaněček v NHL vychytal výhru rozjetému Utahu, Faksa a Hronek asistovali

Brankář Vítek Vaněček dovedl hokejisty Utahu v NHL k výhře 3:2 na ledě Winnipegu, která byla pro tým Mammoth už sedmá v řadě.
před 22 minutami
"Mary, zabij tu mrchu." Národní hrdinku Francie týral otec, z jejího řevu pořád mrazí

"Mary, zabij tu mrchu." Národní hrdinku Francie týral otec, z jejího řevu pořád mrazí

Devatenáct let uplynulo od srdcervoucího okamžiku, který ukončil kariéru tenisové šampionky Mary Pierceové.
před 46 minutami
Umělá inteligence v ložnici. Odborník vysvětluje, proč je AI porno nevyhnutelné

Umělá inteligence v ložnici. Odborník vysvětluje, proč je AI porno nevyhnutelné

Flirt, erotika a možná časem i virtuální milenci. Umělá inteligence přestává být jen pomocníkem – začíná chápat i lidské touhy.
před 51 minutami

Pomalejší dobíjení, nečekané brzdění. Německý ADAC hodnotil 100 tisíc km s Teslou Y

Pomalejší dobíjení, nečekané brzdění. Německý ADAC hodnotil 100 tisíc km s Teslou Y
Prohlédnout si 7 fotografií
Tesla Ypsilon je prostorná, shodli se testeři klubu ADAC.
Chtělo by to ale více tlačítek a méně ovládání přes tablet.
před 1 hodinou
"Navrhnu další změny v daních." Jurečka doufá, že ho Babiš podpoří

"Navrhnu další změny v daních." Jurečka doufá, že ho Babiš podpoří

"Už jsem s Andrejem Babišem spolupracoval a nechci už něco takového lidsky ani politicky zažít," vylučuje Marian Jurečka (KDU-ČSL) vládu s ANO.
před 1 hodinou
Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá
29:59

Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá

Mezinárodně uznávaný elitní vyjednavač Adam Dolník přiznává, že s věkem se u něj vnímání toho, co je odvaha, mění.
před 1 hodinou
Syrová podívaná s ústeckou estetikou. České krimi Stvůry funguje dokonale
1:49

Syrová podívaná s ústeckou estetikou. České krimi Stvůry funguje dokonale

Mrtvá dívka, vyšetřovatelé s nedořešenou minulostí a všudypřítomný chlad. Snímek Stvůry vypadá světově, přesto není odkoukanou napodobeninou.
Další zprávy