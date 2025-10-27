Umělá inteligence v ložnici. Odborník vysvětluje, proč je AI porno nevyhnutelné

OpenAI plánuje v příštích měsících povolit v ChatGPT širší škálu obsahu - včetně erotiky pro ověřené dospělé uživatele. Krok, který okamžitě vyvolal diskusi mezi vývojáři, odborníky i regulátory, může podle technického experta Matyáše Mandíka z Pixelmate představovat logické rozšíření možností chatu.
"Ačkoliv mohou zprávy o erotickém obsahu v ChatuGPT znít kontroverzně, jde podle nás o přirozené rozšíření stávajícího chatu," říká Mandík. "Doposud se služba poměrně striktně vyhýbala jakýmkoliv intimním zprávám, flirtování nebo přímo erotickému obsahu. Přitom se ale zdá, že je konverzace s ChatGPT často využívána uživateli jako určitá náhrada za partnerskou nebo kamarádskou konverzaci," tvrdí.
Podle Mandíka může být otevření cesty k intimnějším konverzacím přirozeným krokem vzhledem k tomu, jak lidé chatovací systémy reálně používají.
"Pravděpodobným scénářem budoucího rozvoje je zpřístupnit možnost chatu v režimu flirtování nebo erotických zpráv, samozřejmě po nějakém ověření věku uživatele," pokračuje Mandík. "Podle nás to na začátku nebude na úrovni pornografie nebo video obsahu - OpenAI by si tím mohla poškodit reputaci," myslí si.
Zacházejme s dospělými jako s dospělými
Šéf OpenAI Sam Altman ve svém příspěvku na sociální síti X uvedl, že nová verze ChatGPT se bude chovat "lidštějším způsobem" - ale pouze pokud si to přejete. Firma plánuje zavést plnohodnotné věkové ověřování a postupně uvolnit dosavadní omezení, která měla chránit hlavně uživatele s citlivým duševním zdravím.
Podle Altmana chce společnost umožnit, aby si dospělí uživatelé mohli vybrat typ interakce, který jim vyhovuje, včetně flirtu či erotického obsahu. "V rámci naší zásady 'zacházejte s dospělými jako s dospělými' povolíme ještě více, například erotiku pro ověřené dospělé," napsal Altman. Kritici ale varují, že takové uvolnění pravidel může přinést nové riziko pro děti i dospívající, pokud by se věková kontrola ukázala jako nedostatečná.
Nová éra pornografie
Ačkoliv Matyáš Mandík odhaduje spíše opatrný start, umělá inteligence časem určitě pronikne i do oblasti pornografie. "Ano, podle nás je nevyhnutelná fáze, kdy AI pronikne do světa pornografie a dost zásadním způsobem ho ovlivní," vysvětluje. "Budoucnost vidíme v tom, že si uživatel bude moci definovat obsah podle svých představ, který se bude vytvářet strojově, cíleně, na míru představám daného uživatele," popisuje.
Zároveň je podle něj i jeho kolegů nepravděpodobné, že by do těchto vod šla přímo sama OpenAI - a to kvůli zmíněné reputaci. "Už nyní ale vznikají a budou vznikat start-upy, které budou úzce zaměřené na tento druh obsahu," dodává.
Společenské otázky a regulace
Rozhodnutí OpenAI otevírá i širší etické a právní otázky. Americká Federální obchodní komise už dříve oznámila, že bude zkoumat, jak chatboti s umělou inteligencí interagují s dětmi. Zároveň se v Senátu diskutuje návrh zákona, který by vývojáře AI chatbotů klasifikoval jako výrobce produktů - a tedy umožnil uživatelům podávat žaloby v případě škodlivého chování systému.
Mandík však upozorňuje, že otázka "zda je tento vývoj v pořádku nebo ne" není pro technologické firmy to hlavní: "Aniž by nám náleželo hodnocení, zda je tento vývoj v pořádku nebo ne, podle nás je budoucí směřování AI touto cestou možný a pravděpodobný," shrnuje.
Zdroj: BBC