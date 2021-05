Řezník točí pokračování drsné komedie Párty Hárd. Herce platíme pervitinem, tvrdí

Režisér Martin Pohl, známý také jako raper Řezník a autor Martyho frků, chystá pokračování nekorektní a divoké komedie Párty Hárd. "Očekávejte zběsilou jízdu plnou černého humoru, hlášek a nevšedního dobrodružství," láká filmový tvůrce. Běžný divák tuzemského filmu bude podle Pohla z Párty Hárder lehce zaskočen.

Film Párty Hárd byl po uvedení před dvěma roky nějakou dobu nejlépe hodnocenou českou komedií. Nyní se chystá pokračování, které se jmenuje příhodně Párty Hárder. První díl sledoval partu teenagerů, kteří se snažili uspořádat nezapomenutelný večírek, aby oslnili své vyvolené dívky a dočkali se první soulože.

V podobném duchu se podle režiséra Martina Pohla ponese i druhý film. "Je to teenage komedie o klucích, kteří si jedou užít léto. Samozřejmě během své pouti trochu dospějí, každá z postav projde vývojem, ale v zásadě řeší stejné věci jako v jedničce - jak si co nejlíp zapařit, jak nebýt za idioty a především kde, kdy a s kým zasunout," řekl pro Aktuálně.cz.

I v pokračování komedie se objeví kamarádi Miky a Tomáš. "Ti se po roce už trochu oklepali z událostí předchozího filmu a po maturitě chtějí vyrazit na proslulou Ibizu východu - na Mácháč," popisují tvůrci děj. Na předem sjednané "podřadné brigádě" si budou vydělávat na vrchol léta, festival Summer Massacre, od kterého si slibují životní zážitek. "Užijí si léto, nebo selžou a čekají na ně leda tak ponížení, nedobrovolný celibát a srbské milice?" ptají se tvůrci filmu.

Více herců a masivnější rozpočet

Ačkoliv mohl být film Párty Hárd pro české publikum nezvyklý a šokující, tvůrce poloprofesionálního snímku se domnívá, že kinematografie už zažila mnohé a že ani on "nepřijde s ničím novým pod sluncem". Průměrný tuzemský divák však může být zaskočen, míní Pohl. "Na druhou stranu tam ty věci nejsou samoúčelně, ale vždy jako součást příběhu a posouvají děj dál," dodává.

Nízkorozpočtový snímek bude tentokrát pracovat s několikanásobně vyšším finančním základem. Pohl se rozhodl část prostředků vybrat skrze platformu Donio. Za čtyři dny mu přispěli přes 530 tisíc korun, přičemž cílová částka je 600 tisíc. Slibuje, že všechny peníze navíc využije na vylepšení kvality filmu.

"Na Doniu máme nějaké milníky, ale film bude ve skutečnosti mít rozpočet v milionech. Máme větší štáb, více herců a rekvizit, techniky a lokací, na kterých musíme herce a štáb na delší dobu ubytovat a živit. Je tam i pár masovějších scén, které budou náročné na komparz a scénografii. Ve filmu bude i více speciálních efektů a plánujeme také animovanou pasáž," vysvětluje.

První film měl omezenou distribuci a je dostupný zdarma na na YouTube v cenzurované verzi. Pohl vysvětluje, že byl snímek původně určený pro stříbrné plátno, ale jeho plány zmařila pandemie. "Když přišel koronavirus, vyhodil jsem to zadarmo na svůj ZNK YouTube kanál. Tak trochu i z důvodu, aby to vidělo co nejvíc lidí a my měli připravenou půdu pro pokračování," říká režisér a scenárista. "Každopádně dvojka jde do kin, máme smlouvu s Bontonfilmem, který zajistí distribuci, takže to bude všude," slibuje. První díl nakonec zhlédlo více než milion diváků.

Maminky by se divily

Martin Pohl, známý také jako raper Řezník, by se chtěl časem dopracovat k profesionální tvorbě. Nápady na další snímky má už nyní. "Doufám, že s Párty Hárder v kinech po celém Česku k tomu mám nakročeno," přeje si. Podobně jako v prvním díle i v pokračování bude účinkovat zhruba 20 procent profesionálních a 80 procent amatérských herců.

Tvůrce přiznal, že měl problém do prvního dílu komedie sehnat herce poté, co si přečetli scénář a připadal jim příliš drsný. Letos se s tím však už potýkat nemusel. "Díky úspěchu jedničky se mi už herci hlásili sami, ale je pravda, že jeden, kterého jsem si vyhlídl, mi účast odmítl. Ne vyloženě kvůli scénáři, ale kvůli kontroverzi kolem mojí osoby," přiznal umělec, který tají svou skutečnou identitu.

Tvůrčí tým přiznává, že některé herce musel zaplatit pervitinem. "Většina herců je na drogách. Nemyslím jenom u našeho filmu, ale obecně. Spousta maminek u obrazovek by byla velmi překvapena, jak moc dokážou jejich oblíbené filmové a seriálové hvězdy zapařit a kolik hvězdného prachu jim projde nosohltanem. My se za to na rozdíl od nich nestydíme," řekl. Peníze vybrané na Doniu prý však na drogy nepůjdou.

Frustrace, masturbace a konzumace

Příběh obou filmů vychází z Pohlových vlastních pubertálních zkušeností i z reálií jeho rodného Rumburku. "Živě si pamatuji nepřeberné zážitky z kompetitivního středoškolského světa plného sexuální frustrace, masturbace a tajné konzumace alkoholu a drog. Ve filmu Párty Hárd a následně teď Párty Hárder jsem měl konečně možnost to barvitě vylíčit," popsal své mládí.

Severočeský Rumburk se podle Pohla už změnil, ale v dobách jeho dospívání se tam "děly věci". "Tím, že je to město na hranici s Německem, tam po revoluci přišla spousta 'obchodníků' z Balkánu, do toho vykvetlo velké množství nočních podniků pro německé sexuální turisty a mládež se rozdělila do znepřátelených skupin: pankáči, skinheadi, skauti, anarchisti, feťáci. Takže na ulicích a v hospodách bylo veselo," přiblížil.

Režisérovi zatím nejvíc vyhovuje komediální žánr a poloha Párty Hárd je pro něj nejpřirozenější. V budoucnu by však rád natočil horor i vážnější snímek.