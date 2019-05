před 3 hodinami

Když se Katie stěhovala z New Yorku do Atlanty, ve snu by ji nenapadlo, že už za pár měsíců bude bydlet ve školním autobuse. Pak ale potkala Nicka, a když oba uvěřili, že jsou pro sebe ti praví, rozhodli se pro vlastní bydlení. Situace jim ale nepřála, Katie splácela dluhy ze studentské půjčky a Nick pracoval v obchodě. Hypotéka byla vyloučená, pak je ale okouzlil starý školní autobus. "Jde to ruku v ruce s naším životním stylem, šetříme planetu, a když chceme jet na výlet, nemusíme balit kufry," říká Katie pro Aktuálně.cz. Podívejte se, jak mladý pár žije. V galerii se dozvíte i to, jaké výhody má bydlení na malém prostoru.