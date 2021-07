Odvrácená strana "Mácháče". Cestovatelé u jezera provozují kemp, letos už mají plno

Jan Francke jako malý vyrůstal u Máchova jezera v kempu, který provozoval jeho otec. V dospívání začal cestovat a pracovat na jiných kontinentech, jako je Austrálie nebo Severní Amerika. Aktivní život měla i jeho žena Petra, a tak když se vzali, strávili své líbánky v extrémní zimě při ultramaratonu na Yukonu. Dnes žijí u Máchova jezera, mají dvě děti a provozují rodinný kemp Karolínka.

Kemp Karolínka vypadá jako malý tábor u vody. Za dřevěnými chatkami se tyčí jehličnaté stromy a ze zápraží je vidět rákosí, kterým jemně šplouchá voda. Centrem areálu je kavárna, kterou provozuje mladá rodina se dvěma dětmi.

"Snažíme se tu uplatnit to, co nás inspirovalo v zahraničí. Nemáme tu žádná smažená jídla, děláme dobré kafe a chceme, aby tu bylo hostům dobře. Není to turistický kemp, ale spíš náš domov, kam zveme lidi. Často při odjezdu říkají, že vytváříme zenové místo," směje se Jan Francke s tím, že na letošní sezónu už mají plno. Podívejte se na fotky.