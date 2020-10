Krysy budou mít výcvik na covid-19. Za dobrotu totiž vystopují miny i tuberkulózu

Krysy obrovské by podobně jako psi mohly pomoct se stopováním lidí pozitivních na covid-19. Neziskovou organizaci Apopo, která v Africe trénuje hlodavce na detekci min, to napadlo poté, co jejich krysa Magawa dostala od Britů prestižní ocenění za statečnost. Zvíře, které dokáže rozpoznat i tuberkulózu, za sedm let vyčuchalo 39 nastražených výbušnin.

Krysy obrovské jsou od přírody velmi inteligentní zvířata a rády se učí novým věcem. Christophe Cox z organizace Apopo deníku The Telegraph řekl, že afričtí hlodavci jsou za pamlsek ochotní pracovat lépe a častěji než jiná zvířata.