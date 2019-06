Foto: Veletrh vědy láká tisíce návštěvníků, mohli si zkusit třeba roztočit tornádo

před 39 minutami

Podívat do renesanční tiskařské dílny, zkusit si zažehnout plazmu, roztočit tornádo nebo závodit s modely autíček na vodíkový pohon. To všechno mohou návštěvníci Veletrhu vědy, který lze navštívit do soboty 8. června.

Již pátý ročník Veletrhu vědy pořádá Akademie věd České republiky. Více než 100 improvizovaných laboratoří nabízí na výstavišti v pražských Letňanech možnost vyzkoušet experimenty z různých vědeckých oborů. Veletrh nabízí také přednášky a panelové diskuze o ekologii, světelném znečištění, právech robotů nebo jedech v potravinách. "Jedná se o největší populárně-naučnou akci u nás, která se zabývá vědou ve všech jejích podobách a nabízí návštěvníkům to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Veletrh láká nejen děti a mladou generaci, ale zejména nadšence nových technologií a inovací," řekl Petr Borovský z Akademie věd.