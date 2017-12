před 43 minutami

Internetový portál Centrum.cz pro vás připravil velkou adventní soutěž o zajímavé ceny. Vaším úkolem bude poslat fotku svého vánočního výrobku, přesné zadání najdete každou předvánoční neděli na speciální webové stránce vanoce.centrum.cz. Fotky soutěžících, které se dostanou do užšího výběru, se pak objeví na Facebooku, kde o nich budou lidé hlasovat pomocí tlačítka "like". Autoři prvních pěti nejoblíbenějších snímků vyhrají třeba televizi, mobilní telefon, tablet, aku vrtačku, mixér nebo roční předplatné časopisu Respekt či Hospodářských novin. Chcete zažít před Vánocemi trochu napětí? Zapojte se do adventní soutěže a třeba Centrum.cz obdaruje zrovna vás.

