Zkáza lodi Lusitania. Německá ponorka zabila 1198 lidí, urychlila vstup USA do války

Britský osobní parník Lusitania, který byl spuštěn na vodu 7. června 1906, patřil na začátku 20. století k nejrychlejším lodím světa a několikrát získal Modrou stuhu za dosažení nejlepšího času při překonávání Atlantiku. Do historie se však plavidlo zapsalo z jiného důvodu.

Před 115 lety vyplul na svou první plavbu z Liverpoolu do New Yorku transoceánský osobní parník Lusitania. V květnu 1915 ho ale u irského pobřeží potopila německá ponorka a smrt 1198 lidí - z toho 128 Američanů - výrazně přispěla ke vstupu USA do první světové války.