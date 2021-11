Vražedná záhada luxusní jachty. Řádění kapitána přežila jen dívka na záchranném člunu

V pátek 12. listopadu uplynulo 60 let od děsivé události, kdy kapitán luxusní jachty zavraždil svoji manželku a zbytek posádky. Přežila jen 11letá Terry Jo, která se zachránila na malém bílém člunu. Strávila na něm na otevřeném moři bez jídla a pití 84 hodin. Když se kapitán dozvěděl, že je živá a zdravá, spáchal sebevraždu.

Jedenáctiletá Terry Jo Duperraultová cestovala v listopadu 1961 na dovolenou snů se svojí rodinou. Její otec, lékař Arthur Duperrault, pronajal luxusní jachtu Bluebell, která vyplouvala z americké Floridy. Mělo se jednat o generálku na cestu kolem světa, kterou pro svoji rodinu plánoval.

Kromě doktora Duperraulta byly na palubě také jeho manželka Jean a jejich tři děti: čtrnáctiletý Brian, jedenáctiletá Terry Jo a sedmiletá Renee. Jachtu svěřil svému kamarádovi a bývalému mariňákovi z druhé světové války, kapitánu Julianu Harveymu, jenž s sebou vzal i manželku Mary Dene.

Terry Jo strávila prvních několik dní plavby šnorchlováním, lovem ryb s harpunou a průzkumem opuštěných ostrovů.

Pátou noc plavby však došlo k tragédii. V neděli 12. listopadu jedenáctiletou dívku probudil "křik a dupání" na palubě lodi. Slyšela křičet svého bratra Briana a ochromená strachem zůstala několik minut ležet v posteli, než vyšla z pokoje, aby zjistila, co se stalo.

Matku i bratra spatřila, jak leželi mrtví v kaluži krve. Pak si všimla Harveyho, který se k ní blížil. "Co se stalo?" zeptala se otcova přítele. Ten ji místo odpovědi udeřil do tváře a přikázal jí, ať se vrátí do podpalubí. Tam dívenka čekala, až se situace uklidní. Jenže po nějaké době si všimla, že je kolem ní voda, která postupně stoupala. Vyběhla proto na palubu, kde se znovu potkala s vrahem své rodiny. Ten jí řekl, že se loď potápí a skočil do moře, kde byl záchranný člun. Terry Jo zůstala na jachtě sama.

Život jí zachránila duchapřítomnost, vzpomněla si, že na jachtě byl ještě jeden malý záchranný člun. Na otevřeném moři na něm strávila bez jídla a pití 84 hodin.

Vraždil kvůli životní pojistce

V té době Terry Jo stále nemohla pochopit, co se stalo. "Byla jsem dost stará na to, abych věděla, že jsem přišla o rodinu, ale ne dost stará na to, abych pochopila, proč je kapitán Julian Harvey zabil a mě nechal uprostřed oceánu, abych se utopila," řekla po letech v pořadu 48 Hours.

Harveyho člun později objevila nákladní loď Gulf Lion, která kapitána předala pobřežní stráži v Americe. Lhal a vypověděl, že jachta ztroskotala kvůli špatnému počasí. Když se pak dozvěděl, že Terry Jo tragédii přežila, vzal si den nato v motelovém pokoji život. Vyšetřování později ukázalo, že vraždil kvůli vysoké životní pojistce, kterou měla jeho v pořadí již šestá manželka. Vše pak chtěl zamaskovat jako nehodu. Proč ale vyvraždil i téměř celou rodinu malé dívky, nebylo objasněno.

Terry Jo našla odvahu mluvit o událostech na moři až po padesáti letech. O svém traumatickém zážitku napsala v roce 2010 spolu s renomovaným psychologem a odborníkem na přežití Richardem D. Loganem knihu.

Na oceán nezanevřela, našla si k němu cestu, a dokonce začala pracovat v oblasti vodních zdrojů, regulace a územního plánování. "Pokračovala jsem v ochraně vody, která mě chránila jako malou holčičku. Voda je život a pobyt na pláži mě uklidňuje. Zjistila jsem, že mohu jasně přemýšlet, odpočívat a být blíže své ztracené rodině," řekla televizi CBS News.

Po jejím otřesném zážitku bylo v roce 1962 předloženo doporučení změnit barvu záchranných člunů na jasně oranžovou, aby byly snadněji identifikovatelné než její bílý člun.

Připomeňte si tragickou událost a její aktéry na kolorovaných archivních fotkách.