před 47 minutami

Země v těchto dnech prochází na své dráze skrze ledoprachový proud částic rozptýlených za kometou Swift-Tuttle. Mimochodem, zatímco nyní se střetáváme pouze s jejími nepatrnými částečkami, podle některých vědců se za 2400 let může kometa ocitnout tak blízko Zemi, že by mohla lidstvo ohrozit. Zatím nám však Swift-Tuttle přináší jen radost - v podobě stovek zářících meteorů, zvaných Perseidy. To je patrné i z těchto snímků z nejrůznějších koutů Evropy.