Zázračně přežili výbuch letadla i pád z mrakodrapu. Příběhy lidí, kteří unikli smrti

Hongkongský soud poslal prodemokratickou aktivistku a právničku Chow Hang-tung na 15 měsíců do vězení. Shledal ji vinnou z podvratné činnosti za organizaci loňské vzpomínkové akce na krvavé potlačení prodemokratických protestů na pekingském náměstí Tchien-an-men v červnu 1989, kterou úřady zakázaly. O verdiktu informovala agentura Reuters.

Šestatřicetiletá Chow Hang-tung se u soudu sama obhajovala. Aktuálně si již ve vězení odpykává trest za stejný přečin při organizaci akce v roce 2020. Policie ji zadržela loni 4. června poté, co zveřejnila dva články vyzývající k zapálení svíček a vzpomínce na přes třicet let staré události, které jsou symbolem boje za demokracii. Soud to vyhodnotil jako podněcování k porušování zákazu.

Hongkongská policie v posledních dvou letech vzpomínkovou akci zakázala, jako důvod uvedla pandemii covidu-19 a bezpečnostní hrozbu. Ve vězení jsou i další pořadatelé prodemokratických protestů.