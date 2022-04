Obřad v krytu, focení v ruinách. Zdravotníci z Charkova se vzali navzdory válce

Jokerit Helsinky a Dinamo Riga nebudou hrát v příští sezoně Kontinentální hokejové ligy. Oba celky odstoupily z mezinárodní soutěže řízené Ruskem na konci února krátce po začátku invaze ruských vojsk na Ukrajinu a do nové sezony se nepřihlásily.

V ročníku 2022/23 tím pádem bude KHL hrát 22 místo dosavadních 24 klubů. Jejich seznam dnes liga zveřejnila na svém webu po jednání rady ředitelů, kromě Jokeritu a Rigy zůstávají v soutěži všechny celky z aktuální sezony.

Jokerit působil v KHL od roku 2014 a pokaždé postoupil do play off. Po jeho únorovém odstoupení prošel do 2. kola jeho soupeř Spartak Moskva bez boje. Dinamo Riga bylo v lize od roku 2008. V základní části obsadil lotyšský klub poslední dvanácté místo v tabulce Západní konference a poosmé za sebou neprošel do bojů o Gagarinův pohár.