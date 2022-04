Žít ještě minutu, hodinu, možná i den. Vzpomínky skauta, který přežil Osvětim

Skaut Felix Kolmer skončil v roce 1941 s dalšími mladými Židy v Terezíně, pak ho přesunuli do koncentračního tábora v Osvětimi. Všechny hrůzy a útrapy přežil, a dokonce se po válce setkal se svou ženou, kterou si v Terezíně vzal. Jeho životní osudy vypráví nová fotografická kniha se snímky Libora Fojtíka.

"Zprvu jsem vůbec nevěděl, co Auschwitz je," vzpomíná Felix Kolmer na to, když dorazil do koncentračního tábora v Osvětimi. "Když nás vyhnali z vagonů, viděl jsem kolem sebe štráfaté vězně a za dráty vychrtlé lidi. Jeden z vězňů na rampě, takzvaný kanaďan, který měl za úkol vyndávat z vagonů zavazadla a třídit, co v nich bylo, ke mně přistoupil a řekl: Jsi v táboře, z kterého se nedá dostat. Jde to jedině - a ukázal na komín, ze kterého šlehaly plameny. To jsem také zprvu nechápal. Začal jsem mu rozumět až po selekci, kterou onoho dne prováděl doktor Mengele," popisuje Kolmer v knize, jejíž křest je naplánován na 7. dubna.

"V táboře jsme měli jedinou myšlenku: abychom přežili příští minutu, příští hodinu, možná další den. A snad, při velkém štěstí, i týden. Ale dál jsme myslet nemohli," vzpomíná muž, který koncentrační tábory přežil, po návratu do Prahy vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT a stal se mezinárodně uznávaným expertem na akustiku. Vydal na 200 odborných publikací a knih, přednášel na univerzitách po celém světě, učil na pražské FAMU a po celý život zůstal skautem.

Podobných velmi silných vzpomínek je v knize mnoho. Libor Fojtík, jehož práci znají čtenáři Aktuálně.cz například díky fotografiím českých trampů, dokumentoval život a osudy Felixe Kolmera v uplynulých pěti letech. Redaktorka týdeníku Respekt Kateřina Mázdrová s Kolmerem pořídila rozhovory, které pro text knihy využila Zuzana Válková. Michaela Rozov zase oslovila jeho přátele a spolupracovníky. Vznikla tak kniha, kterou vydalo nakladatelství PositiF Tomáše Pospěcha a Český osvětimský výbor.

O knize:

Libor Fojtík: Felix Kolmer, Slib.

Fotografie - Libor Fojtík. Texty - Kateřina Mázdrová, Zuzana Válková, Michaela Rozov. Obrazový editor - Tomáš Pospěch. Grafický design - Milan Nedvěd.

Formát: 225 x 285 mm, 56 stran + 48 stran přílohy, 59 barevných fotografií. Švýcarská vazba v pevných deskách. Cena: 390 Kč v e-shopu www.positif.cz, 480 Kč v knihkupectvích. Vydalo Nakladatelství Tomáš Pospěch/PositiF a Český osvětimský výbor, z.s. Praha.