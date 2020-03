Bůra v kapse, pingl přes rameno. Libor Fojtík pět let fotil trampy v Česku

Trampové jsou největší a nejpočetnější subkulturou v České republice. Fotograf Libor Fojtík je po dobu více než pěti let pečlivě fotografoval na nejrůznějších místech v Čechách i na Moravě. Nyní připravuje o tomto fenoménu knihu.

"Tramping je ryze česko-slovenský fenomén, který nedávno oslavil 100 let. Fotografickou knihou bych mu velmi rád vzdal hold," říká Libor Fojtík, který fotí pro Hospodářské noviny, Forbes a Reflex. Prostředky na knihu mu pomáhá získat kampaň na crowdfundingovém portálu HitHit.com.

Pro Fojtíka je tramping životní vášní. Narodil se do trampské rodiny a už jako malý s rodiči jezdil na vandry. A tak s ohromným zápalem zachycuje atmosféru osad i táborových ohňů, u kterých můžete slýchat i klasickou trampskou píseň citovanou v titulku článku: "Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš, jedu na slezinu, nemám na mašinu, co se mě tak blbě ptáš. Bůra v kapse, pingl přes rameno, na tramp pospíchám…"

"Fotoreportérem Hospodářských novin jsem už přes deset let a potřeboval jsem si najít téma, které by mě vnitřně zajímalo a bavilo by mě dlouhodobě ho sledovat. Cítil jsem, že dokument je to, co mě v oblasti fotografie přitahuje nejvíce," vysvětluje.

Fojtík v knize sleduje několik linek. Trampskou krajinu střídají portréty, výrobky lidové tvořivosti a důraz je kladen také na specifickou trampskou architekturu.

Kniha vyjde česko-anglicky v nakladatelství PositiF a do budoucna je v plánu dokumentární film a výstava. Doprovodí ji texty historika volného času Jana Pohůnka a historika trampingu Michaela Antonyho - Tonyho.

Do sbírky na crowdfundingovém portálu HitHit.com se stále ještě můžete zapojit.