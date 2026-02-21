Přeskočit na obsah
Benative
21. 2. Lenka
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Architektura své doby. České stavby, které přepisovaly dějiny a vzbudily obdiv i nenávist

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Secesní okázalost, kubistické experimenty i současná architektura plná skla, oceli a zeleně. Některé stavby nejsou jen domy – jsou to otisky ideálů, ambicí i nálad své epochy. A každá z nich zanechala v českém prostoru stopu, kterou nelze přehlédnout. Prohlédněte si výběr ikonických děl naší země.

Reklama
Předchozí
1234513
Pokračovat

Secese a raná moderna (1900–1910)

Fantova budova Hlavního nádraží v Praze (1901–1909)

Náš výčet startujeme u architekta Josefa Fanty, který vtiskl pražskému hlavnímu nádraží monumentální podobu vrcholné secese. Bohatá plastická výzdoba, kupole, dekorativní prvky i symbolická práce se světlem měly z cestování učinit téměř slavnostní akt. Všechny vyladěné detaily zapříčinily, že tato odbavovací hala dodnes patří k nejpůsobivějším veřejným prostorům. Architektura tehdy sebevědomé monarchie stále dokáže nadchnout a možná i překvapit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Forrest Gump
Forrest Gump
Forrest Gump

KVÍZ: Kdo hrál hlavní roli? Znáte herecké tváře slavných filmů?

Bez skvělých herců a hereček by nevznikly skvělé filmové postavy. A naopak. V našem kvízu si můžete otestovat, jak dobře si pamatujete ty, kteří se objevili v českých i zahraničních snímcích, jež se nesmazatelně zapsaly do historie kinematografie. Víte, kdo hrál učitele Igora Hnízda, krásnou Maryšku nebo Forresta Gumpa?

Reklama
Překonaný Samuel Hlavaj v semifinále USA - Slovensko na ZOH 2026
Překonaný Samuel Hlavaj v semifinále USA - Slovensko na ZOH 2026
Překonaný Samuel Hlavaj v semifinále USA - Slovensko na ZOH 2026

Kanadu po další otočce čekají ve finále Američané. Ti nedali Slovákům šanci

Hokejisté Kanady a USA se stali finalisty olympijského turnaje v Miláně. Kanaďané v úvodním semifinále porazili po velkém boji obhájce zlata z Pekingu Finy 3:2, přestože ještě po polovině utkání měli dvoubrankové manko. Obrat dokonal v čase 59:24 v končící přesilové hře Nathan MacKinnon. Večer Američané porazili tým Slovenska 6:2..

Reklama
Reklama
Reklama