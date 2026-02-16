Přeskočit na obsah
Nevěrník z olympiády opět k smíchu. Biatlonista se stal nečekanou tváří valentýnské kampaně

Nikola Bernard

Olympijská medaile, televizní zpověď a marketingový vtípek, který rozdělil fanoušky. Poté, co si na Sturlovi Holmu Laegreidovi uživatelé sociálních sítí takzvaně smlsli, se norský biatlonista stal nečekanou tváří kampaně jednoho supermarketu. Letos tak nezažívá jen sportovní vrcholy, ale i velmi veřejnou lekci – v rámci lásky, pokory i načasování.

Milan Cortina Olympics Biathlon
Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid po zisku bronzové medaile na ZOH 2026.Foto: AP
Během Valentýna se příběh dočkal nečekaného pokračování – švédský řetězec ICA Supermarket využil jeho fotografii jako tvář své kampaně na růže. Na snímku Laegreid mrkal s olympijskou bronzovou medailí v ruce a sloganem: „Našel jsi lásku svého života? Nepokaz to – kup jí kytici.“

Jemná, ale zcela zřejmá narážka na jeho veřejné přiznání.

Za pouhých několik hodin se příspěvek stal nejúspěšnějším postem instagramového účtu supermarketu. Lidé však reagovali rozpolceně: část fanoušků ocenila trefný humor a tradiční špičkování mezi norským a švédským biatlonem, jiní považovali kampaň za zbytečné zesměšňování sportovce, který se za své selhání veřejně omluvil.

Nevěrník z olympiády

Jak to však celé začalo? Měl to být okamžik čisté sportovní radosti – Sturla Holm Laegreid právě vybojoval bronz v olympijském vytrvalostním závodě. Místo oslav ale přišel šok. Před kamerami, se slzami v očích, otevřeně přiznal osobní selhání. „Před půl rokem jsem potkal lásku svého života. Nejkrásnější a nejúžasnější osobu na světě. Před třemi měsíci jsem ale udělal svou největší chybu a podvedl ji,“ řekl.

Jeho zpověď během pár hodin obletěla svět a na čas dokonce zastínila i zlatý triumf jeho týmového kolegy. Místo gratulací se však spíše objevily otázky, zda si pro tak osobní přiznání vybral správný okamžik. A kritika se snesla nejen na načasování, ale i na obsah.

Popel na hlavě

Laegreid si brzy uvědomil, že jeho televizní zpověď vrhla stín i na zbytek týmu. Kromě veřejné omluvy proto zvolil i osobní gesto. Podle manažera reprezentace Per Arne Botnana během společné večeře vstal a požádal své kolegy o odpuštění. „Vysloužil si od ostatních velký potlesk a podporu. Tím je téma uzavřeno,“ uvedl Botnan a zdůraznil, že atmosféra v týmu zůstala dobrá a sám sportovec si uvědomil, že zvolil nevhodný moment.

A zatímco se internet baví, Laegreid pokračuje v olympijské jízdě. K bronzu z vytrvalostního závodu přidal další bronz ve sprintu a stříbro ze stíhacího závodu. Na hrách tak sbírá medaile v každém individuálním startu.

Příběh na i mimo střelnici

Příběh Sturly Holma Laegreida je však víc než jen sportovní zpráva. Ukazuje, jak rychle se může osobní selhání stát veřejným tématem – a jak pružně na něj dokáže reagovat marketing.

Jedna televizní zpověď, pár vět pronesených v emocích a z olympijského bronzu se stane kulisa pro valentýnský slogan. V době sociálních sítí totiž medaile nestačí. Rozhoduje i příběh. A ten Laegreid letos píše opravdu naplno – na střelnici i mimo ni.

Zdroj: Bild, iDnes

