Sedmipatrová humrová fontána, 111 druhů sýrů a francouzské speciality připravované přímo před hosty. Právě tradiční francouzskou kuchyní láká hosty z celého světa největší all-you-can-eat restaurace světa z jihu Francie – příznačně pojmenovaná Les Grands Buffets. Rezervace se dělají až rok dopředu.
Parkoviště u McDonald´s na okraji padesátitisícového Narbonne na jihu Francie nenaznačuje, že by se právě tady mělo schylovat k unikátním gastronomickým zážitkům. Člověk by se však nemohl víc mýlit - Les Grands Buffets, největší all-you-can-eat restaurace světa, tu láká gurmány z celé Francie i zahraničí. Denně dokáže obsloužit tisíce hostů. Zájemci o večeři však musí být obrněni trpělivostí – rezervace se dělají až rok dopředu. Nejbližší volné stoly jsou aktuálně až v květnu.
Čekání se však podle všeho vyplatí: na hosty mimo jiné čeká sedmipatrová humrová fontána, devět druhů foie gras, více než padesát dezertů a světový rekord – 111 druhů sýrů dostupných přímo v restauraci. K tomu si mohou dopřát pečenou kachnu canard au sang připravovanou přímo u stolu, čokoládovou fontánu nebo vzácné lanýže. To všechno tu patří k běžnému menu za 67,50 eura.
Návštěva je zážitkem pro všechny smysly: krájení speciálně připravované kachny na mramorovém pultu a její lisování, flambování omáček, pečlivé servírování ústřic či příprava lanýžových pokrmů přímo před hosty připomínají divadelní představení.
„Takový koncept ve Francii neexistoval“
Za vznikem tohoto fenoménu stojí bývalý účetní Louis Privat, který s manželkou Jane otevřel dveře bufetu v roce 1989. „Když jsme otevřeli, ve Francii nebyl jediný bufet s neomezenou konzumací,“ vzpomíná. „Takový koncept prostě neexistoval.“
Ostatní se snažili, ale brzy zjistili, že model je finančně neudržitelný. „V té době byl velmi populární Club Med a jeho bufet,“ dodává Privat. Jako kvalifikovaný účetní věřil, že koncept fungovat může. „Byl jsem si jistý, že se bude líbit i široké veřejnosti.“
Les Grands Buffets se brzy profiloval jako chrám klasické francouzské kuchyně. Privat požádal své kuchaře, aby se soustředili na tradiční pokrmy – dršťky, provensálský guláš daube, hlemýždě – a postupně zjistil, že všechny recepty jsou zaznamenány v Le Guide Culinaire od nejslavnějšího a nejvlivnějšího kuchaře francouzské historie Auguste Escoffiera. Právě jeho kuchařská tradice se postupně stala pilířem bufetu. „Mám k tradiční kuchyni hluboký vztah,“ vysvětlil Louis Privat.
Sbírka kulinářského dědictví
Restaurace Les Grands Buffets ročně přivítá kolem 400 000 návštěvníků, z nichž 86 procent tvoří Francouzi, a zpracuje přibližně 3,5 milionu rezervací. S obratem 30 milionů eur v roce 2025 se Les Grands Buffets stala jednou z nejvýnosnějších restaurací ve Francii.
Kromě jídla však restaurace láká i stylem stolování a svým interiérem. Z hlavní obslužné části vedou čtyři jídelny se stoly pokrytými bílými ubrusy a leštěnými příbory. Každá z nich má své vlastní téma; jedna nese jméno britské sochařky Ann Carringtonové, jejíž díla visí například v londýnském Victoria & Albert Museum. Privat před deseti lety zakoupil jednu z jejích kytic, vyrobených z příborů, na jejím stánku na Portobello Market – dnes zaujímá čestné místo v místnosti.
Kromě toho Privat shromáždil impozantní sbírku francouzského kulinářského dědictví. Patří sem například stříbrný lisovač kachny Christofle z legendární pařížské restaurace La Tour d’Argent, koupený v aukci za 40 tisíc eur v roce 2016, a stříbrný vozík z ikonického hotelu Belle Époque v Nice, Le Negresco, který se dnes používá k přípravě crêpes Suzette přímo u stolu.
Zdroje: BBC, Forbes, The New Yorker
