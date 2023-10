Proč jste pořád na plech? Utápíte strachy a emoce. Martin radí, jak zůstat střízlivý

Martin se na začátku abstinence cítil jako malé dítě, které se musí naučit, jak to v životě chodí. Z muže na ulici s jednou igelitkou se vypracoval v člověka, který pracuje v pekárně, má domov i partnerský vztah. V podcastu Na plech prozrazuje, že ruku v ruce se střízlivostí přišlo také objevování toho, kým vlastně je. Zjistil, že má strach ze svých emocí a své citlivosti.

"Začal jsem pít ve 13 letech. Dospívání jsem propil a do 33 let jsem neměl žádné pracovní úspěchy. Učil jsem se chodit do práce, navazovat kvalitní vztahy i randit se ženami. Nevěděl jsem, co je to nakoupit, zaplatit složenku a postarat se sám o sebe," říká Martin v druhé epizodě podcastu Na plech. "Dostal jsem se ze dna," svěřuje se muž, který byl šestkrát v ústavní léčbě a skončil na ulici.

Podle recovery koučky Zuzany Nott se závislý člověk cítí na začátku abstinence velmi křehce. "Začátky jsou o velké samotě. Člověk totiž většinou zjistí, že problém není jen 'já versus alkohol' a že potřeba je nejen přestat pít, ale také začít měnit svůj život, lidi, vztahy a prostředí, ve kterém se nachází," vysvětluje.

Jsem přecitlivělý chlap

Martinovi během abstinence začalo docházet, že vlastně neví, kdo je. "Když pijete, nemáte kontakt sami se sebou. Jednoduše jste pod 'nějakým' vlivem. S abstinencí můžou začít vyvstávat témata, od kterých jste pitím utíkali," vysvětluje Nott. Martin si původně myslel, že je agresor, který nemá rád lidi. Postupně ale začal zjišťovat, že je citlivý muž, který se bojí vlastních emocí.

"Učil jsem se, že mi může na někom záležet. Zjišťoval jsem, co se mnou mé pocity dělají a jak od nich neutíkat. Dnes klidně řeknu, že jsem přecitlivělý chlap, který se nebojí pobrečet si u filmu. Bál jsem se, že když budu mít někoho rád, tak mi ublíží. Dnes už říkám, že miluju svou ženu, své přátele i mámu," popisuje Martin, který vyrůstal s matkou závislou na alkoholu.

Zuzana Nott (1983) V roce 2019 prošla prvním ročníkem výcviku v recovery koučování v České republice. Mimo jiné vede kurzy o závislostech a trauma citlivém přístupu akreditované MPSV. Ve své práci využívá svou vlastní zpracovanou zkušenost se závislostí na heroinu.

Nott potvrzuje, že všichni její klienti mají problém s napojením na své pocity. "Většinou vyrůstáme v rodinném a společenském prostředí, kde nám nikdo neukáže, jak své emoce vnímat a jak je regulovat. Protože ti, co by nás to měli naučit, je sami nevnímají. Emoce je přitom informace. Není pointou být pořád v zenu," říká Nott a zdůrazňuje, že zdravé je emoce prožívat a nebránit se jim.

"Ony přijdou a odejdou. A jedním z přínosů zpracování zkušenosti se závislostí je právě to, že se naučíme vnímat, co cítíme. Začneme prožívat život jako emoční bytosti. Což je mnohem příjemnější než hraní rolí," vysvětluje.

Zranitelnost není slabost

"Naučil jsem se být autentický. Nejtěžší kus práce bylo lidem říkat, co mi vadí. Pro střízlivý život je ale strašně důležité umět si říct, co chci, co potřebuju a co cítím," říká Martin. Podle Nott je základ nejen ve střízlivosti, ale i v životě jako takovém, rozvíjet péči o sebe samého. "Raději ale hrajeme hry, jak jsme všichni silní. Přitom pečovat o sebe a napojovat se na druhé je základní lidská přirozenost. Zranitelnost není slabost, ale superschopnost," zdůrazňuje.

Když dnes Martin prožívá chvíle, kdy se necítí nejlépe, hledá pomoc u blízkých přátel. "Jdu za kamarády, kterým se svěřím a můžu před nimi být ten zraněný a smutný. Dělám věci, které mě těší. A někdy zůstanu sám doma, zapálím si svíčku, sedím, přemýšlím o životě a povídám si sám se sebou," říká a dodává, že si teď užívá skutečný život. "Své opravdové emoce, že jsem naštvaný, smutný nebo cítím radost. A taky si užívám, že bydlím v hezkém bytě, kde můžu cvaknout varnou konvicí a rozsvítit si v kuchyni." K poslechu na platformách Spotify, Soundcloud, Apple Podcasty a Spreaker.