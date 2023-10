Propila se k láhvi tvrdého denně, dnes je Elen "čistá" a radí, jak přestat pít

Elen začala s kamarády popíjet ve 12 letech. Prostředí, ve kterém vyrůstala, předurčilo její večírkový styl života. I když získala dobré vzdělání, zaměstnání a naučila se šest jazyků, propila se k láhvi tvrdého denně. Když se rozhodla abstinovat, pravdivý důvod zatajovala. Nechtěla bojovat s pokryteckým přístupem v kultuře, která pití alkoholu podporuje, ale na závislé se dívá skrze prsty.

"Prostředí, ve kterém jsem vyrůstala, sehrálo velmi významnou roli v mé závislosti. Alkohol je na Slovensku integrální součástí kultury. S kamarády jsme se nedávno smáli, že statisticky alkoholismus musel na někoho vyjít. Děkovali mi, že to vyšlo na mě. Je nemožné, aby sto procent lidí z prostředí, které je prosáknuté alkoholem, vyšlo bez závislosti," říká v podcastu Na plech Elen, která dnes abstinuje pět let.

Elen od velmi mladého věku popíjela, jako by byla stále na party. "Byla jsem na alkoholu psychicky závislá. Mám ráda živost, rychlost a bavil mě stimulovaný, nabuzený stav. Zároveň jsem vyhledávala pocit opojení, bezstarostnosti. Dnes takový stav zažívám ve sportu, meditaci nebo józe," říká žena, která se postupně propila k láhvi tvrdého alkoholu denně a začala se léčit ve 33 letech.

Závislost není jen záležitostí jedince

Podle recovery koučky Zuzany Nott má daná kultura velké množství lidí, kteří pijí. "Závislost není jen záležitostí daného jedince, ale celého kontextu, ve kterém pije. A k tomu patří i kultura a celá společnost," říká. "Právě v kultuře, která pití podporuje, může člověku trvat, než si uvědomí, že pití přehání, že má problém a že mu ubližuje, protože to vidí i u ostatních lidí," vysvětluje.

A právě okolí a to, jak mu vlastně prezentovat svou abstinenci, je první téma, které se svými klienty Nott řeší. "Každý to má jinak, ale já vnímám krok abstinovat jako obrovskou odvahu. Když se člověk rozhodne po dlouhodobém intenzivním období nepít, je velmi křehký. Proto by si abstinenci neměl ještě ztěžovat tím, že se bude tlačit do toho, aby říkal pravdu," radí Nott.

Okolí vycítí nejistotu

"Než se v abstinenci člověk usadí, doporučuju, aby si vymýšlel vysvětlení, která budou dávat smysl v konkrétní situaci. Například může říct, že řídí nebo že si dává detox," dává Nott tip. I Elen ze začátku okolí říkala, že řídí nebo drží dietu. "Nechtěla jsem bojovat s pokryteckým přístupem v české a slovenské kultuře, která na jednu stranu alkohol člověku neustále nabízí, na druhou stranu se ale na ty, kterým se pití vymkne z kontroly, dívá skrze prsty," říká.

Zuzana Nott upozorňuje, že čím si je člověk ve své abstinenci nejistější, tím více mu bude jeho problém okolí zrcadlit. "Okolí 'vydloubává' vaši nejistotu. V momentě, kdy si to srovnáte a víte, proč abstinujete, a nepochybujete, přestanete si komentářů a nucení do pití všímat. Také si uvědomíte, že komentáře nejsou o vás, ale o člověku, který je vznáší. Když si budete jistí, lidé to z vás vycítí a přestanou šťourat."

Bála se, že život bude nuda

Elen zveřejnila pravý důvod, proč nepije, až po nějaké době, o své závislosti promluvila ve videu na Facebooku. "Bylo pro mě důležité se se závislostí svěřit, protože rozbourala ideální obraz o mně. Byla jsem děvče z dobré rodiny, uměla jsem šest jazyků, měla jsem skvělé vzdělání a práci, ale závislost vše rozbila. Potřebovala jsem uznat, že jsem pohořela, že jsem troska a chuděra. Říct si všechna tahle slova a uznat, že i tohle jsem já. Zároveň jsem chtěla ukázat, že všichni můžeme spadnout a že nikdy není pozdě se z labyrintu dostat ven."

Závislost ve výsledku posílila ji samotnou i její rodinu. "Zažili jsme společně škálu reakcí od velkého zklamání až po uznání, že jsem to zvládla," vzpomíná Elen, která se nejvíc bála, že bez alkoholu bude její život už jen "šeď a nuda" a že přijde o svou image. "Dnešní image mi vyhovuje mnohem víc. Žiju bohatší, veselejší a plnější život. Děje se toho tolik, že bych už nezvládla žádnou další stimulaci," uzavírá. K poslechu na platformách Spotify, Soundcloud, Apple Podcasty a Spreaker.