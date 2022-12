Na Slovensku staví památník obětem koronaviru. Návrh je od českého architekta

Ve slovenské soutěži na umělecké dílo, které má připomínat oběti covidu-19, zvítězil návrh českého architekta Radka Talaše. Informoval o tom Metropolitní institut Bratislavy (MIB). Na sedmi molech po obvodě Ružinovského jezera v Bratislavě budou instalována zařízení na vytváření umělých vln, která aktivuje návštěvník tím, že se postaví na vyznačené místo na mole.

"Odborná porota u vítěze ocenila, že přináší nadčasovou ideu citlivého zásahu do existujícího přírodního prostředí," uvedl MIB ve své tiskové zprávě. "Vítězný návrh navazuje na projekt revitalizace Ružinovského jezera z programu Živá místa, což bylo jednou z klíčových podmínek v soutěžním zadání," dodal s tím, že do soutěže dorazilo 40 návrhů.

Jen na Slovensku podlehlo covidu-19 více než 20 tisíc lidí. Mezi dalšími oběťmi jsou i lidé, kterým se kvůli ochromenému zdravotnictví nedostalo včasné léčby po jiné diagnóze, uvedl MIB. Právě proto podle něj vznikla přirozená potřeba, aby mělo Slovensko pietní místo, kde si mohou pozůstalí symbolicky připomenout své blízké a přátele.

S myšlenkou vytvořit na Slovensku památník obětem covidu-19 přišlo občanské sdružení Skutečné oběti, které pomáhá pozůstalým. "Pandemie nás rozdělila, zasáhla přátelství, rodiny, vztahy, rozhádala společnost. Naší velkou snahou je to, co pandemie rozdělila, opět spojit," uvedl Lenka Straková z občanského sdružení. "Těší nás proto vysoká účast, do soutěže se zapojilo velké množství návrhů, což je pro nás signál, že na covid-19 a jeho oběti společnost nechce jen tak zapomenout," dodala.

Maximální náklady na památník mají být 160 tisíc eur bez DPH (necelé čtyři miliony korun) a jeho realizace bude financována formou darů a příspěvků. Samotná realizace uměleckého díla je úzce spojená s revitalizací okolí Ružinovského jezera. V příštím roce by přitom měla být dopracována projektová dokumentace, která určí bližší finanční i časový plán.