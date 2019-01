Muž, na jehož garáž namaloval Banksy své nové dílo, je zoufalý z velkého zájmu lidí

Majitel garáže, na jejíž zeď namaloval v prosinci Banksy svoje nové dílo, má problém. K místu kvůli popularitě umělce proudí davy lidí a 55letý Ian Lewis tak řeší, jak ho udržet v bezpečí. Velmi ho stresuje fakt, že je zodpovědný za tak "cenný umělecký poklad".

Chlapec se sáňkami užívající si vločky připomínající popel se na zdi v městečku Port Talbot objevil v půlce prosince a od té doby sem proudí davy lidí. Kolem malby je dokonce umístěný plot.

"Je toho na mě prostě moc. Snažím se řídit tuhle uměleckou atrakci sám. Každý den, ve dne v noci, sem přichází až tisíc lidí. Neumím se s tím vypořádat," řekl deníku The Telegraph majitel garáže.

Pomocnou ruku mu během vánočních svátků nabídl místní rodák, herec Michael Sheen, který Ianu Lewisovi pomohl zaplatit ochranku, aby umělecké dílo někdo nezničil nebo neukradl.

"Ze začátku jsem netušil, že je to Banksyho dílo. Řekl jsem si, že je to fantastický kousek, že ho přikryju a nechám si ho pro sebe. Pak se na Facebooku začalo spekulovat, že se jedná o Banksyho," popsal Lewis.

"Chtěl bych se vrátit ke svému normálnímu životu"

Dodal, že první noc přicházeli ke garáži lidé a chtěli si kousek díla odlomit. "Dokonce se mluvilo o tom, že lidi jej chtěli vydlabat a vzít si domů pro sebe. Chtěli ho ukrást," uvedl rozhořčeně.

"Jsem ve stresu, spadlo to na mě jako bomba. Chtěl bych se prostě vrátit ke svému normálnímu životu. Je to umělecký poklad, je to na mě příliš," dodal 55letý majitel garáže.

Podle svých slov uvažuje, že by stěnu s Banksyho chlapcem osekal a odvezl na bezpečnější místo.

Chlapec se sněhovými vločkami připomínajícími popel upozorňuje na znečištění ovzduší, se kterým se Port Talbot potýká. Světová zdravotnická organizace jej letos označila za nejznečištěnější město v britském království. Místní úřady se však proti zprávě ohradily a uvedly, že Světová zdravotnická organizace pracovala s chybnými daty. Ta se později za krok omluvila.

Banksy, jehož graffiti se poprvé objevilo na zdech v anglickém Bristolu, patří mezi nejvýraznější současné umělce. Zakládá si na anonymitě, jeho díla se ale v aukcích pravidelně prodávají za statisíce dolarů. Své výtvory kromě Británie zanechal například i na zdech ve Spojených státech nebo v Pásmu Gazy.

