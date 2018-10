Banksy chtěl při dražbě zničit celý obraz, při aukci se mechanismus omylem zasekl

před 2 hodinami

Banksy: Shred the Love | Video: | 02:57

Při sebedestrukci obrazu, která šokovala účastníky nedávné aukce v londýnské galerii Sotheby's, se patrně něco zaseklo. Vyplývá to alespoň z videa, které autor díla a jeden z nejosobitějších výtvarných umělců současnosti umístil na svůj web. Banksy, jehož pravá totožnost je neznámá, na videu srovnává záběry ze skartace obrazu Dívka s červeným balónkem po jeho vydražení se záběry ze zkoušek. Na nich je vidět, jak celé plátno pomalu vyjede z rámu a promění se ve vodorovné proužky. Na dražbě uvázlo přibližně v půli. "Při zkouškách to pokaždé fungovalo...," uvozuje titulek záběry z testování výtvarně-mechanického díla. Video rovněž dává částečně nahlédnout do útrob mechanismu a jeho vzniku.