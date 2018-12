Nejezte maso! Vegani v Praze protestovali proti brutálnímu zacházení se zvířaty

"Zvířata jsou tu s námi a ne pro nás," hlásá organizátorka protestu, který se prostřednictvím znepokojujících ukázek zacházení se zvířaty ve velkochovech snaží přimět lidi k veganství. Akce pořádá po celém světě organizace Anonymous for the Voiceless (Anonymové pro němé), jež bojuje za práva zvířat. V Česku začaly tiché protesty v maskách před několika měsíci a na začátku prosince vystavili dobrovolníci šokující záběry kolemjdoucím na náměstí Republiky v Praze.

Je úterý večer a rušným náměstím se line vůně svařeného vína a pražených mandlí. Vánoční trhy jsou v plném proudu, mezi stánky kolují davy lidí. Za okamžik se ale malý prostor osvícený obchodním centrem stane místem, kde bude skupinka veganů upozorňovat na praktiky v masovém a živočišném průmyslu.

Skupinka asi dvaceti převážně mladých lidí oblečených do černého vytahuje z batohů notebooky a nasazuje si masky Anonyma - postavy, která se poprvé objevila ve filmu V jako Vendeta.

Klidný protest zaštiťuje celosvětová organizace Anonymous for the Voiceless. V České republice funguje od letošního dubna, v zahraničí však o dva roky déle. K přesvědčování využívají členové seskupení především veřejné akce typu The Cube of Truth (Kostka pravdy).

Protest se koná pravidelně každý měsíc, a to nejen v Praze, ale i Olomouci nebo Ústí nad Labem. Účastníci stojí mlčky vedle sebe čelem ven a vytváří tak tvar krychle. Střídavě drží jeden člověk v ruce notebook nebo tablet a další černý plakát s nápisem Pravda či anglickou verzi Truth. Někteří na sobě mají trička se jménem organizace. "V únoru to budou dva roky, co jsem veganka. Předtím jsem byla půl roku vegetariánka," říká jedna z organizátorek Linda Lakotová.

Prasata zabíjená v plynových komorách

Na tabletech běží záběry z míst, ve kterých žijí zvířata určená k porážce. Notebooky přehrávají záznamy z velkochovů prasat, krav, slepic a hus.

Záběry mají oslovit lidi, kteří se před obrazovkami pozastaví. Pořadatelé stojící poblíž pak přistupují k lidem a probírají s nimi možnosti veganského života. Pokud mají oslovení zájem, dostanou vizitky organizace, na nichž je uveden seznam zdrojů, kde se dají zjistit informace o veganství nebo si projít různé dokumenty, které odkrývají praktiky živočišného průmyslu.

Téměř okamžitě po spuštění přicházejí první lidé, videa je zaujala. Na notebooku právě běží ukázka z Velké Británie, ve které jsou zrovna narozená selata vhozena do nádoby a odnesena pryč od prasnice.

Další záběry ukazují zabíjení prasat v plynových komorách, kde se zvířata zmítají v malé místnosti. Video je podle popisku z Dánska.

U obrazovek se zastavuje spousta lidí, většinou si potichu mezi sebou říkají, že záběry jsou hrozné. Spousta z nich si instalaci fotí. "Reakce lidí jsou překvapivě pozitivní, videa člověka hodně zasáhnou. Ti, co zaujímají negativní postoj, se na obrazovky ani dívat nechtějí. Určitě je rozdíl mezi Prahou a ostatními městy. V Praze se u Kostky zastavuje hodně cizinců a ti jsou často debatám otevření. Je to dané i tím, že v zahraničí mají často lepší možnosti veganského stravování," vysvětluje Lakotová.

Kuřata jako brambory

Organizátorka Aneta Bielasová sděluje, proč by lidé neměli jíst živočišnou stravu: "Zvířata tu nejsou pro nás, ale s námi. Bojujeme za jejich práva, protože ona za sebe bojovat nemůžou. Při troše přemýšlení je veganská strava vhodná a bezpečná pro člověka v každém stadiu života. Navíc je prospěšná i z hlediska životního prostředí."

Na obrazovkách se mezitím objevují záběry ze slepičáren. Na videu je vidět pracovník, který přendává velké bedny plné malých živých kuřat. Ty přesypává do další nádoby, jako by šlo o brambory.

Protější strana skupinky promítá opět záběry z chovu prasat. Ta živá stojí mezi mrtvými a očichávají bezvládná těla. Pořízené záběry pochází většinou ze zahraničí, pár je jich ale také z Česka.

"Protestů se účastním od založení české skupiny a její první Kostky. Vegankou jsem dva roky. Vegetarián jsem nikdy nebyla, hned jsem přešla na čistě rostlinnou stravu," říká jedna z dobrovolnic v masce.

Organizátoři protestu se baví s příchozími, slyšet je především angličtina. Kolem procházejí dvě cizinky s pohledem upřeným na obrazovky: "Jsou proti vepřovému," vysvětlí jedna. "Chápu," odvětí druhá.

U instalace se však zastaví i skupinka Čechů přibližně ve věku 15 let, kteří při pohledu na obrazovky krčí nos a mračí se. Organizátorka se jedné z dívek ptá, jestli by si dokázala představit nejíst maso. Ta odpovídá, že neví, protože maso jí každý den. Přiznává však, že záběry jsou příšerné. Od pořadatelky si bere vizitku a odchází.

Další dívku ze skupiny zajímá případ slepic. To, že jíme jejich vejce, jim přece neubližuje, říká. Organizátorka však poukazuje na nevhodné podmínky velkochovů.

Maso mám rád a jíst ho nepřestanu

Jiná pořadatelka se snaží domluvit se skupinou Italů, kteří nerozumí anglicky, ale snaží se pochopit, co se před nimi odehrává. Akce je zaujala a v mobilu otevírají Google překladač s prosbou, aby jim Češka instalaci popsala. Po chvíli si mezi sebou říkají: "Aha, to jsou vegani. Vy protestujete, že?"

Vzápětí kolem maskovaných veganů rychle prochází dívka, jež má na sobě zástěru prodejce burgerů. Na akci se podívá koutkem oka, nakonec ale odvrací hlavu a svižným tempem zachází do obchodního centra.

V tu chvíli se na obrazovkách objevují záběry z chovu krav. Na nohách mají řemeny, střídavě se zvedají a hned zase vyčerpané s nateklými vemeny polehávají. Jinde do nich zaměstnanci kopou, přidělávají jim na nohy okovy, za které visí hlavou dolů a zmítají sebou.

Jeden z cizinců si i po zhlédnutí záběrů stojí za tím, že maso bude jíst dál, protože ho má rád. "Kdyby byl masa nedostatek, nedělalo by mi problém se ho vzdát. Masa je ale dostatek, takže ho určitě budu jíst dál. Když ty záběry ale vidím, budu se snažit koupit si jej občas od menších farmářů," tvrdí mladý Ital.

Podívejte se na záznam z protestu. Upozornění: Video obsahuje drastické záběry a není vhodné pro děti a mladistvé.