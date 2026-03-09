Lednice je symbolem bezpečného skladování potravin: prodlužuje trvanlivost potravin a chrání je před zkažením. Nové poznatky vědců ale ukazují, že ne všechno do ní patří. Některé potraviny v chladu ztrácejí chuť i strukturu, jiné mohou dokonce představovat hygienické riziko. Podle odborníků je proto důležité nejen vědět, co do lednice patří, ale také jak ji správně používat a udržovat.
Jedním z typických příkladů jsou podle odborníků brambory. Při skladování v chladu dochází k přeměně přirozeného škrobu na cukry, což vede k nepřirozeně sladké chuti a zrnitější konzistenci. Při následné tepelné úpravě navíc může vznikat akrylamid: chemická látka, která je podle některých studií spojována se zdravotními riziky. Ideálním místem pro brambory je proto chladné, tmavé a suché prostředí, například spíž nebo skříň s dostatečným větráním.
Podobně citlivá jsou na chlad i rajčata. Nízké teploty zpomalují jejich přirozené dozrávání a narušují buněčnou strukturu dužiny. Výsledkem bývá moučnatá konzistence a méně výrazná chuť. Rajčata je proto lepší uchovávat při pokojové teplotě na dobře větraném místě mimo přímé slunce.
Ani okurky chlad nesnášejí nejlépe. Při dlouhodobém pobytu v lednici mohou změknout, získat vodnatou strukturu a někdy i lehce hořknout. Pokud je přesto chcete uchovat v chladu déle, doporučuje se je zabalit do papírové utěrky a uložit do větrané nádoby, aby se omezila vlhkost.
Podobné pravidlo platí i pro bazalku. V lednici rychle černá a vadne. Lepším řešením je zastřihnout stonky a bylinku uložit podobně jako květiny do sklenice s vodou. Listy lze volně překrýt plastovým sáčkem, což pomůže zachovat jejich čerstvost i aroma.
Avokádo zase potřebuje pro správné dozrání pokojovou teplotu. Pokud se uloží do lednice příliš brzy, může zůstat tvrdé a nedozrát rovnoměrně. Do chladničky má smysl dát ho až ve chvíli, kdy je plně zralé. A i tehdy jen na omezenou dobu, aby se prodloužila jeho čerstvost.
Odborníci upozorňují, že do lednice nepatří ani kávová zrna. Vlhkost a kolísání teplot totiž mohou negativně ovlivnit jejich aroma a zároveň způsobit, že absorbují pachy z okolních potravin. Nejlepší je skladovat kávu v dobře uzavřené nádobě na suchém a tmavém místě.
Zajímavostí je, že chlazení není nutné ani u některých dochucovadel. Například pálivé omáčky bývají díky vysoké kyselosti stabilní i při pokojové teplotě. Uchovávání v lednici může podle odborníků časem dokonce otupit jejich chuť. Podobně je to s kečupem – neotevřená lahev vydrží bez problémů ve spíži a po otevření je chlazení spíše otázkou osobních preferencí.
Pravidelný úklid je zásadní
Vedle správného skladování potravin upozorňují vědci také na hygienu samotné lednice. Studie Vídeňské univerzity veterinárního lékařství (Vetmeduni) ukázala, že domácí chladničky mohou být domovem překvapivě rozmanitých mikrobiálních komunit. Podle autorů výzkumu může být pravidelné čištění dokonce důležitější než samotná teplota uvnitř lednice.
Vědci analyzovali stěry ze 45 domácích lednic a pomocí pokročilé metody metagenomického sekvenování zkoumali přítomné bakterie a plísně. Zároveň sledovali i takzvané geny antimikrobiální rezistence. Ukázalo se, že 38 procent sledovaných lednic mělo teplotu nižší než doporučených pět stupňů Celsia. Naopak téměř čtvrtina zařízení dosahovala teplot vyšších než sedm stupňů, což potravinářský průmysl považuje za rizikové.
Překvapivým zjištěním ale bylo, že samotná teplota neměla zásadní vliv na rozmanitost mikroorganismů. „Naše výsledky naznačují, že jednoduchá opatření, jako je pravidelné čištění, mají významný dopad na mikrobiologickou bezpečnost,“ uvedla vedoucí výzkumu Evelyne Selberherrová. Podle ní by se význam hygieny lednic měl více zohledňovat nejen v domácnostech, ale také v nemocnicích, pečovatelských zařízeních či společném stravování.
Lednice, které nebyly dlouho čištěny, vykazovaly výrazně vyšší množství mikroorganismů. V takových prostředích se často vytvářejí stabilní mikrobiální společenství připomínající biofilmy, která jsou odolnější vůči změnám a mohou sloužit jako rezervoár potenciálně škodlivých bakterií. Výzkumníci našli například bakterie rodu Acinetobacter, Pseudomonas nebo Psychrobacter, které jsou typické pro chladné prostředí a potraviny. V šedesáti procentech lednic se navíc objevily i potenciálně patogenní druhy, nejčastěji Bacillus cereus a Staphylococcus aureus.
Dalším znepokojivým zjištěním byla přítomnost genů rezistentních vůči antibiotikům. Tyto geny se častěji objevovaly ve starších lednicích, pravděpodobně kvůli dlouhodobému hromadění mikrobiálních biofilmů. Podle vědců bychom proto lednici neměli vnímat jen jako pasivní úložný prostor. Ve skutečnosti jde o místo, kde se neustále setkávají potraviny, lidé a mikroorganismy. A kde může snadno docházet ke křížové kontaminaci, například při ukládání nebalených potravin nebo při kontaktu rukou s policemi.
Závěr odborníků je poměrně jednoduchý: lednice sice zůstává nepostradatelným pomocníkem, ale není univerzálním řešením pro všechny potraviny. Stejně důležité jako správná teplota je vědět, co do ní skutečně patří, a pravidelně ji udržovat čistou. Právě kombinace správného skladování a hygieny může mít podle vědců na bezpečnost potravin zásadní vliv.
Zdroj: The Economic Times, The Telegraph, University of Veterinary Medicine Vienna
